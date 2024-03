Dreame X40: Dieser Saugroboter könnte die neue Referenz werden

Der auf der CES angekündigte Dreame X30 ist noch gar nicht im Handel, da zeigt sich bereits das nächste neue Modell des asiatischen Herstellers am Horizont. Der Dreame X40 hat das Zeug zur neuen Referenz, auf jeden Fall ist es der Saug- und Wischroboter mit der bisher besten Ausstattung. Aber immer der Reihe nach.

Los geht es mit einem kleinen YouTube-Video von Dreame, das bereits die ersten spannenden Details zeigt. Unter anderem wird es den Dreame X40 in zwei verschiedenen Varianten geben: Einmal ganz klassisch mit einer großen Basisstation mit integrierten Tanks und dann auch noch in einer kompakten Variante ohne Tanks, die direkt an einen Wasseranschluss angeschlossen wird.

Das sind die spannendsten Funktionen des Dreame X40

Ausfahrbare Wischpads zur Kantenreinigung kennen wir ja bereits von Vorgänger-Modellen, wie etwa beim Dreame L20 Ultra, der aktuell auch bei mir Zuhause im Einsatz ist. Darüber hinaus wird aber auch die Seitenbürste des Roboters ausfahrbar sein, so dass Krümmel selbst in zuvor unerreichbaren Ecken aufgesammelt werden können.

Und auch ansonsten hat Dreame alles in den X40 eingebaut, was man sich nur irgendwie vorstellen kann. Der Wisch- und Saugroboter soll beispielsweise über 32 Stufen für die Wassermenge beim Wischen verfügen. Außerdem können Seitenbürste und Hauptbürste angehoben werden, wenn Flüssigkeiten auf dem Boden entdeckt werden. Diese werden dann ausschließlich von den Wischpads gereinigt, quasi genau umgekehrt zu Teppichen, auf denen die Wischpads angehoben werden.

Zudem kümmert man sich um den Komfort rund um die Basisstation – und hier sind aus meiner Sicht wirklich einige essentielle Änderungen mit dabei. Es gibt nicht nur eine UV-Sterilisation in der Basisstation, auch die Ablagen für die Wischpads werden beim Dreame X40 gereinigt. Bisher musste die Wanne ja bei ausnahmslos allen Wischrobotern regelmäßig manuell gereinigt werden.

Dreame X40 soll Gerüchte in der Basisstation eliminieren

Wer schon einmal einen Schmutzwassertank erst nach mehreren Reinigungsdurchläufen entleert hat, der wird wissen, dass dieser Zaubertrank alles andere als gut riecht. Und auch hier will Dreame beim X40 eine Lösung gefunden haben: Die neue Basisstation ist beim automatischen Entleeren nicht nur weniger laut, sondern verfügt auch über 70 Grad heiße Wassermopppads-Reinigung und ein Geruchsneutralisierungsmodul für den Abwassertank. Letzteres haben wir so noch bei keinem Modell gesehen.

Abgerundet wird der Hightech-Roboter mit einer TriCut-Bürste zum Zerschneiden von langen Haaren und einer Saugkraft von bis zu 12.000 Pa. Nur eines ist bisher noch nicht bekannt: Wann kommt der Dreame X40 in Deutschland auf den Markt und was wird er kosten?