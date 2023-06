EcoFlow Powerstream im Test: Balkonkraftwerk mit Speicher

2023 ist definitiv das Jahr der Balkonkraftwerke. Gefühlt an jeder Straßenecke kann man die verschiedenen Komponenten oder sogar komplette Sets kaufen. Die Installation kann selbst vorgenommen werden und ist handwerklich meist keine große Hürde. Bis zu 600 Watt Solarstrom kann man auf diese Weise ins heimische Netz einspeisen und so seinen Verbrauch senken.

Bisher gab es für Balkonkraftwerke allerdings keine Speicherlösungen. Gerade wenn man mittags nicht Zuhause, sondern auf der Arbeit sitzt, wird ein Großteil des erzeugten Stroms aus dem Haus heraus in das Stromnetz eingespeist und man hat nichts davon. Genau um dieses Problem möchte sich EcoFlow mit dem neuen PowerStream-System kümmern.

EcoFlow PowerStream: Die Komponenten im Detail

Im Mittelpunkt von PowerStream steht der Mikrowechselrichter, der übrigens auch einzeln zum Preis von rund 275 Euro gekauft werden kann. Mit einem Gewicht von drei Kilogramm ist er ein richtig schwerer Brocken, dafür mutet das Gehäuse aus Aluminium absolut hochwertig an – das Design hätte definitiv einen angebissenen Apfel als Logo verdient.

Am Wechselrichter können mit dem passenden Adapter-Kabel zwei Solar-Panels mit (jeweils) bis zu 480 Watt Leistung angeschlossen werden. Am AC-Ausgang liefert PowerStream in Deutschland bisher 600 Watt, per Software-Update können es später auch 800 Watt sein. Die identische Hardware wird auch in Österreich verkauft, wo bereits der höhere Ausgang erlaubt ist.

Der Mikrowechselrichter kann zwar auch im Außenbereich verwendet werden, bei der Nutzung mit einer EcoFlow-Powerstation wird er jedoch im Innenraum aufgestellt. Für die Verbindung mit den Solar-Panels bietet EcoFlow zwei superflache Kabel an, die einfach durch den Fensterrahmen geführt werden können. So muss nicht gebohrt werden, was vor allem in Mietwohnungen ein wichtiges Argument sein dürfte.

Neben WLAN-Antenne, Solar-Eingang und AC-Ausgang ist am Mikrowechselrichter auch noch ein Anschluss für eine Powerstation zu finden. Mit dem passenden Kabel können hier alle tragbaren Powerstations von EcoFlow angeschlossen werden. Für meinen Test ist es die neue EcoFlow Delta 2 Max geworden, bei der man die Kapazität von 2 kWh mit Zusatz-Akkus auf 4 oder 6 kWh erweitern kann.

Abgerundet wird das PowerStream-System von den Smart Plugs, die dank Matter sogar mit HomeKit kompatibel sind. Sie messen in Echzeit den Stromverbrauch und diese Leistung vom PowerStream-System anfordern. Dazu aber gleich noch etwas mehr.

Die wirklich einfache Installation

Die Installation von PowerStream ist wirklich sehr leicht. Die größte Herausforderung ist vermutlich die Montage und Befestigung der Solar-Panels. Wie viel Aufwand das ist, das hängt wohl immer auch davon ab, welche Panels ihr verwendet und wie die örtlichen Gegebenheiten sind. Da ich bereits zuvor ein Balkonkraftwerk installiert hatte, musste ich nur den vorherigen Wechselrichter abnehmen und die Kabel der Solar-Panels über die superflachen Kabel mit dem PowerStream-Mikrowechselrichter verbinden.

Auch Akku und das Kabel für die Steckdose werden einfach eingesteckt. Vom Fenster bis zum Mikrowechselrichter sind es rund 2 Meter, das Steckdosen-Kabel ist etwa 1,5 Meter lang und das Kabel zum Akku ist mit 0,5 Metern leider sehr kurz geraten. Montiert werden kann der PowerStream-Wechselrichter an der Wand, alternativ kann man ihn auch einfach nur auf dem Akku abstellen.

Die Steuerung über die EcoFlow-App

Das Herzstück der Steuerung ist die EcoFlow-App. Die einzelnen Komponenten werden mit dem heimischen WLAN gekoppelt, die Verbindung untereinander wird dann von der App automatisch hergestellt. Auch hier ist das System im Prinzip sofort einsatzbereit.

Wichtig ist danach vor allem eine Einstellung: Der Leistungsbedarf am AC-Ausgang kann in 10-Watt-Schritt von 0 bis 600 Watt eingestellt werden. Der hier eingestellte Wert sollte dem Grundbedarf eurer Wohnung oder des Hauses entsprechen.

Habt ihr beispielsweise 300 Watt am AC-Ausgang eingestellt und die Solar-Panels liefern 700 Watt, dann wird die Differenz von 400 Watt in die Powerstation eingespeist. Geht die Sonne unter und es gibt keine Solarenergie mehr, dann werden die 300 Watt Grundlast aus der Powerstation entnommen.

Zum Teil wirkt die App noch etwas unübersichtlich und die Unterteilung in die verschiedenen Bereiche und Geräte ist teils etwas unpraktisch. Hübsch sieht die ganze Sache aber auf jeden Fall aus und ein bisschen Feintuning ist im App Store ja keine große Hürde.

Smarte Leistungssteuerung mit den Smart Plugs

Eine direkte Verbindung zum Stromzähler im Haus hat das PowerStream-System nicht. Um auf individuelle Schwankungen im Verbrauch reagieren zu können, wird auf Smart Plugs gesetzt. Praktisch ist das beispielsweise bei Kühlschränken, die ja einen sehr schwankenden Strombedarf haben. Dieser kann vom Smart Plug gemessen werden und das PowerStream-System gibt dann die entsprechende Zusatz-Leistung frei. Ebenfalls denkbar: Das Fernseh-Setup im Wohnzimmer oder die Steckdose am Schreibtisch mit einem Smart Plug ausstatten.

Hier hat PowerStream noch etwas Luft nach oben

Die eine oder andere Kinderkrankheit gibt es beim PowerStream-System aktuell schon noch. Was mit besonders aufgefallen ist: Ist der Akku am Nachmittag voll aufgeladen, wird die Leistung des Mikrowechselrichters auf die eingestellte AC-Ausgangsleistung reduziert – selbst wenn noch die volle Solar-Leistung bereitsteht. Hier wird zum aktuellen Zeitpunkt Energie verschenkt, was ich etwas schade finde.

Zudem habe ich feststellen können, dass der PowerStream-Wechselrichter in den Morgenstunden, wenn meine Solar-Panels noch im Schatten liegen, deutlich langsamer als dem Quark kommen, als mein bisheriger Mikrowechselrichter. Woran das liegt und ob hier etwas optimiert werden kann, das weiß ich leider nicht.

Nur eine kleine Hilfe ist EcoFlow PowerStream bei einem Stromausfall. Ist keine Netzspannung vorhanden, geht der auch der Mikrowechselrichter vom Netz – an diesem Fakt kann auch EcoFlow nichts ändern. Immerhin habt ihr aber die Möglichkeit, die portable Powerstation in einem solchen Fall „manuell“ zu nutzen und Verbraucher direkt anzuschließen.

Balkonkraftwerk mit weiteren Modulen aufmotzen

Normalerweise besteht ein Balkonkraftwerk ja aus zwei Modulen mit jeweils rund 400 Watt Leistung. PowerStream kann mit einer Powerstation von EcoFlow aber noch weiter aufgemotzt werden. So verfügt die von mir genutzte Delta 2 Max über zwei Solar-Eingänge für jeweils 500 Watt, so dass direkt an den Akku zwei weitere Panels angeschlossen werden können.

Aus 0,8 Kilowatt-Peak können mit zwei weiteren Modulen so im Handumdrehen 1,6 Kilowatt Peak werden – während die Ausgangsleistung bei 600 Watt im erlaubten Rahmen bleibt. Was das bringt? Deutlich mehr Leistung – praktisch zum Füllen von mehreren Akkus oder wenn das Wetter mal nicht so gut ist.

Lohnt sich EcoFlow Powerstream überhaupt?

Für mich steht nach knapp einer Woche fest: Auch wenn es noch das eine oder andere kleinere Manko gibt, bin ich vom PowerStream-System wirklich sehr begeistert. Die Installation ist kinderleicht und der Ertrag ist sofort ersichtlich. Zudem kann man ungenutzt Energie speichern und am Abend oder in der Nacht abrufen.

Aber lohnt sich das überhaupt? Bei einem normalen System ohne Speicher sind rund 150 bis 200 Euro Ersparnis pro Jahr möglich. Mit Speicher kommt man auf 250 bis 300 Euro Ersparnis pro Jahr. Das empfehlenswerte PowerStream 2-kWh-Speicher-Kit für rund 2.500 Euro, zu dem man nur noch die Halterungen beisteuern muss, amortisiert sich also in rund 8 bis 10 Jahren. Zum Vergleich: Alleine die Delta 2 Max kostet bei EcoFlow schon 2.099 Euro – für nur 400 Euro mehr bekommt man zwei große Solar-Panels, zwei Smart Plugs sowie den Wechselrichter mit allen notwendigen Kabeln.

Am Ende kommen ein bisschen Spaß an der Sache selbst und natürlich auch der ökologische Gesichtspunkt mit dazu – und dann ist das für mich eine ziemlich runde Sache – vor allem für diejenigen, die vielleicht nicht unbedingt direkt eine große PV-Anlage installieren wollen oder können.

Bei einem so umfangreichen Produkt kann schon einmal ein Detail untergehen. Solltet ihr konkrete Fragen haben, beantworten wir diese gerne im Kommentarbereich oder per E-Mail.