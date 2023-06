Neu in iOS 17: Interaktive Widgets für Home- und Sperrbildschirm

Mit iOS 17 wird Apple Widgets endlich interaktiv machen. Bisher sind Widgets ja nur zur Anzeige von Inhalten nutzbar, mit einem Klick wird man dann in die entsprechende App geleitet. Mit iOS 17 wird man aber direkt auf dem Home- und Sperrbildschirm Aktionen auslösen können. So könnt ihr zum Beispiel eine Lampe in HomeKit direkt anschalten, Erinnerungen abhaken, einen Song pausieren und vieles mehr. Auch Drittanbieter können interaktive Funkionen in ihre Widgets integrieren, zudem stehen interaktive Widgets auch im Standby-Modus bereit.

Mit dem Update auf iOS 17 werden Widgets endlich richtig nutzbar. Die direkte Steuerung ist nur logisch und erspart Klicks. Die wichtigsten Elemente könnt ihr euch auf Home- oder Sperrbildschirm legen und so vereinfacht darauf zugreifen.

Interaktive Widgets sind auch auf dem Homescreen und dem Sperrbildschirm des iPad mit iPadOS 17 und auf Macs mit macOS Sonoma verfügbar. Alle Software-Updates sind derzeit als Beta-Version erhältlich und werden im Herbst für alle zum Download bereitgestellt.