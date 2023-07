Neues Mac-Display: Monitor als Smart Home-Display im Ruhezustand

An jedem Montag stellt der mittlerweile wohlbekannte Bloomberg-Redakteur Mark Gurman seinen Tech-Newsletter „Power On“ zur Verfügung. In der aktuellen Ausgabe berichtet Gurman im Q&A-Bereich, dass Apple an einem neuen externen Mac-Display arbeitet, das im Ruhezustand auch als Smart Home Display genutzt werden kann.

Apple arbeitet laut des Bloomberg-Redakteurs auch an anderen Monitoroptionen, die wahrscheinlich als direkte Nachfolger des Pro Display XDR und des Apple Studio Display gedacht sind. Das Smart Display würde mit einem iOS-Gerätechip laufen, was aber nicht weiter verwunderlich ist, da auch das Studio Display von Apple auf die gleiche Weise funktioniert und intern von einem A13-Chip befeuert wird.

Beim Studio Display erstreckt sich die Intelligenz der Software allerdings lediglich auf die Kamera und das Lautsprechersystem mit Funktionen wie Center Stage und Spatial Audio. Die Möglichkeit, das Gerät im stromsparenden Ruhezustand als Smart Home-Gerät zu nutzen, ist eine viel ehrgeizigere und interessantere Angelegenheit.

Vielleicht haben wir ja schon einen Blick auf die Smart-Display-Software erhaschen können: Die Benutzeroberfläche der neuen StandBy-Funktion des iPhones in iOS 17 ließe sich möglicherweise auch auf ein spezielles Hardware-Gerät anwenden. Gurman geht in seinem Newsletter davon aus, dass der neue intelligente Monitor „frühestens“ im nächsten Jahr erscheinen wird.