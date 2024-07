Aqara G4: Die beste Video-Türklingel mit HomeKit Secure Video kostet nur noch 83,30 Euro

Ihr habt euer Zuhause auf HomeKit ausgerichtet und seid noch auf der Suche nach einer Video-Türklingel? Dann greift zur Aqara G4 (Amazon-Link), die auch HomeKit Secure Video beherrscht. Sowohl Fabian als auch Freddy nutzen genau diese Türklingel und wir sind mit dem Modell mehr als zufrieden. Da Apple allerdings die Auflösung begrenzt, gibt es hier nur 1080p Full-HD und kein 4K. Ansonsten ist die G4 einfach nur eine Empfehlung und ist aktuell so günstig wie noch nie: Ihr zahlt nur 83,30 Euro statt 119 Euro.

Ein Vorteil ist auch, dass ihr die Aqara G4 nicht zwingend verdrahten müsst, da sie auch mit Batterien funktioniert. Der Funktionsumfang ist für den geforderten Preis wirklich beeindruckend. Neben der iCloud-Anbindung bietet die Türklingel die Möglichkeit, Videos lückenlos auf einer Micro-SD-Karte aufzuzeichnen. Die Speicherkarte wird direkt im Klingel-Modul untergebracht, das gleichzeitig als Repeater zur Weiterleitung des WLAN-Signals dient.

Aqara G4 speichert Videos in der iCloud

Darüber hinaus könnt ihr die Videos auch über die iCloud mit HomeKit Secure Video abrufen, wobei ein iCloud-Speicherplan mit mindestens 50 GB vorausgesetzt wird. Aber: Die gespeicherten Videos werden eurem Speicherplatz nicht angerechnet. Damit ihr auch unterwegs auf den Livestream und Videos zugreifen könnt, ist eine HomeKit-Steuerzentrale notwendig, zum Beispiel ein HomePod oder Apple TV.

Wir sind weiterhin begeisterte G4-User und empfehlen die Video-Türklingel daher gerne weiter. In HomeKit könnt ihr natürlich weitere Automationen mit anderen Geräten erstellen, unter anderem könnt ihr auch einen HomePod läuten lassen oder Lichtszenen schalten. Klickt euch gerne noch einmal in unseren Testbericht, in dem ihr alle Einzelheiten und Details findet.