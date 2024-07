Das sind die besten Apple-Deals am Prime Day

Auch Apple mischt am Prime Day bei Amazon ordentlich mit. Knapp 50 Produkte werden heute und morgen reduziert angeboten. Zwar handelt es sich nicht immer um die neuste Hardware, die meisten Produkte gehören aber noch lange nicht zum alten Eisen. Im Gegenzug könnt ihr, vor allem im Vergleich zu den originalen Apple-Preisen, ordentlich sparen. Alle Prime Day Deals von Apple findet ihr in dieser Übersicht, einige Highlights haben wir für euch herausgesucht.

Die aktuellen AirPods Pro der zweiten Generation mit dem neuen MagSafe USB-C-Ladecase bekommt ihr heute für 225 Euro. Aber auch für den kleineren Geldbeutel ist etwas dabei: Die AirPods ohne Pro. Hier würde ich ebenfalls zum MagSafe-Ladecase greifen. Das kostet zwar 10 Euro mehr als die Lightning-Variante, dürfte aber für die Zukunft die bessere Option sein. Und wenn es der maximale Hörgenuss sein darf, bekommt ihr auch die AirPods Max zum Vorzugspreis, knapp 100 Euro günstiger als normalweise bei Apple.

Angebot 7.371 Bewertungen Apple AirPods Pro (2. Generation) mit MagSafe Case (USB-C) ​​​​​​​ Der von Apple entwickelte H2 Chip liefert die Leistung für die AirPods Pro und macht ihre fortschrittliche Audio Performance nochmal besser. Von der...

Die geringe Verzerrung und die speziell entwickelten Treiber und Verstärker liefern brillante Höhen und tiefe, satte Bässe in beeindruckender...

Angebot Apple AirPods (3. Generation) mit MagSafe Ladecase (2022) 3D Audio mit dynamischem Head Tracking. Für Sound überall um dich herum

Adaptiver EQ, der Musik automatisch an deine Ohren anpasst

Angebot Apple AirPods Max - Space Grau Ein spezieller dynamischer Treiber von Apple liefert Hi‐Fi Audio

Die Aktive Geräuschunterdrückung blendet Außengeräusche aus, damit du ganz in deine Musik eintauchen kannst

Wenn ich jemandem ein MacBook empfehlen soll, dann ist es in 95 Prozent aller Fälle das MacBook Air mit 13 Zoll Bildschirm. Der M2-Chip sollte für alle normalen Anwendungen in den nächsten Jahren absolut ausreichend sein. Und selbst wenn man mal ein paar Bilder bearbeitet oder ein Urlaubsvideo schneidet, hat man mit diesem Prozessor immer noch ausreichende Reserven. Im Vergleich zu den Intel-Zeiten sind die Apple-Chips einfach grandios. Insgesamt ist das MacBook Air der beste Allrounder, den Apple derzeit am Start hat. Klar, das MacBook Pro bietet noch einmal mehr Leistung, dafür muss man aber wirklich tief in die Tasche greifen. Das MacBook Air bekommt ihr heute für unter 920 Euro – das ist wirklich ein guter Kurs. Direkt bei Apple kostet dieses Modell 1.199 Euro.

Angebot 1.930 Bewertungen Apple 2022 MacBook Air Laptop mit M2 Chip: 13,6" Liquid Retina Display, 8GB RAM, 256... UNGLAUBLICH DÜNNES DESIGN – Das neu entwickelte MacBook Air ist mobiler als je zuvor und wiegt nur 1,24 kg. Mit diesem extrem leistungsfähigen...

MIT DER POWER DES M2 – Mit einer 8‑Core CPU der nächsten Generation, 8-Core GPU und 8 GB gemeinsamem Arbeitsspeicher kannst du schneller mehr...

Darf es etwas Zubehör sein? Solltet ihr die Touch-Fähigkeiten der Magic Mouse zu schätzen wissen, dann könnt ihr euch heute die edle schwarze Variante zum Sparpreis sichern. Diese ist eher selten im Angebot und kostet heute 75 Euro. Noch ein paar Euro mehr sparen könnt ihr beim weißen Modell für 63 Euro.

Angebot 12.759 Bewertungen Apple, USB, Magic Mouse – Schwarze Multi-Touch Oberfläche ​​​​​​​ KABELLOS, WIEDERAUFLADBAR, PRAKTISCH – Die Magic Mouse verbindet sich drahtlos über Bluetooth mit deinem Gerät. Und mit der integrierten...

KOMPATIBEL MIT MAC ODER iPAD – Sie ist sofort einsatzbereit und koppelt sich schnell mit deinem Mac oder iPad, sodass du direkt loslegen kannst.