Die besten Anker-Deals am Prime Day im Überblick

Mit den Produkten von Anker macht man üblicherweise nichts verkehrt. Sie sind hochwertig verarbeitet, funktionieren zuverlässig und sind zudem preislich sehr konkurrenzfähig. Besonders spannend wird es natürlich dann, wenn es obendrauf noch Rabatte gibt. Natürlich mischt Anker auch am Prime Day ordentlich mit – wir haben für euch sechs Highlights herausgesucht.

Wenn es ein Lautsprecher mit ordentlich Wumms, aber trotzdem noch einer recht kompakten Größe sein soll, dann greift ihr zum Soundcore Boom 2. Mit einem leistungsstarken Akku und auf Wunsch auch mit LED-Beleuchtung kann er genau so punkten wie mit einem soliden Klang. Heute in drei Farben für jeweils 103,99 Euro erhältlich.

Wenn ihr dagegen nur eure eigenen Ohren beschallen wollt, dann würde ich zu den Soundcore Liberty 4 NC greifen. Die In-Ear-Kopfhörer sind in verschiedenen Farben erhältlich und bieten eine aktive Geräuschunterdrückung. Zusammen mit dem Ladecase kommt ihr auf bis zu 50 Stunden Musik-Wiedergabe, bevor wieder aufgeladen werden muss.

Aus dem Bereich Eufy Security kann ich euch die SmartTrack Card ans Herz legen. Zwar kann die integrierte Batterie nicht aufgeladen werden, dafür sichert diese AirTag-Karte euer Portemonnaie drei Jahre lang. Das kostet euch gerade einmal schlappe 16,99 Euro. Der Aufwand bei einem verlorenen Geldbeutel? Immens höher, selbst wenn kein Bargeld drinsteckt.

Nicht viel größer als eine Magic Mouse und immer perfekt gerüstet für die nächste Reise: Die Anker MagGo 3-in-1 Ladestation lädt nicht nur euer iPhone mit 15 Watt auf, sondern bietet auch Platz für die Apple Watch und eure AirPods. Zusammen mit einer praktischen Reisetasche seid ihr immer bestens gerüstet. Die Ladestation macht aber auch auf dem heimischen Nachttisch eine gute Figur.

In diesem Preissegment ist der Eufy X10 Pro Omni Saugroboter mit Wischfunktion eines der besten Modelle überhabt. Er punktet mit einer zuverlässigen Navigation und kann sogar kleinere Objekte auf dem Boden gut erkennen und umfahren. Besonders hervorheben kann man die sehr kompakt gestaltete Basisstation mit den zwei Tanks für dreckiges und frisches Wasser. Ein echter Preis-Tipp!

Solltet ihr derzeit ein paar Kilo zu viel auf den Hüften haben und eine kleine Motivationshilfe gebrauchen, könnte die Eufy Smart Scale P3 die richtige Unterstützung für euch sein. Die Waage zeigt nicht nur alle Messdaten auf dem Display an, sondern schickt die gesammelten Werte auch an die Eufy-App und an Apple Health. So könnt ihr die gewünschte Gewichtsabnahme zuverlässig und einfach verfolgen.

