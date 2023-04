Osotek Horizon H200 im Test: Nass-Trockensauger kann flach unter Möbeln wischen

Heute möchte ich euch gerne den Osotek Horizon H200 (Amazon-Link) vorstellen. Es handelt sich um einen Nass-Trockensauger, ähnlich wie beim Roborock Dyad Pro. Osotek ist dabei mal wieder eine weitere Tochter aus dem Xiaomi-Ökosystem, was aber an keiner Stelle sichtbar wird. Vorweg kann ich sagen: Der H200 ist wirklich genial, vor allem durch eine Funktion: Er kann flach unter Möbeln wischen. Aber von Anfang an…

Der Osotek Horizon H200 ist schnell einsatzbereit. Das Handstück wird in den Sauger gesteckt und die mitgelieferte Rolle müsst ihr noch aufziehen. Das geht einfach von der Hand und hier wird auch sofort sichtbar, dass sich die Rolle des H200 von allen anderen Wischsaugern abhebt. Der flexiblen Rollenüberzug ist dann nämlich nicht rund, sondern eher oval. Somit gibt es eine größere Fläche und die Rolle ist länger mit dem Schmutz in Kontakt, um diesen besser zu entfernen. Das ist eine durchdachte Lösung, wobei andere Hersteller häufig auf mehrere Rollen setzen und so ebenfalls eine gute Reinigung erzielen.

Die Basisstation ist aus Plastik gefertigt, das Kabel kann unten aufgerollt und rechts oder links hinausgeführt werden. An der Seite lässt sich zudem eine Aufbewahrungsbox anbringen, die die Rolle und die Reinigungsbürste halten kann. Die Box kann dabei rechts oder links an der Station mit einem kleinen Clip angebracht werden. Die Bürste ist aus Gummi gestaltet, was mir persönlich besser gefällt, da man die Bürste selbst so besser reinigen kann. Im Handstück der Bürste ist zudem eine Klinge versteckt, mit der man Haare lösen kann.

Was ich wirklich gut finde: Im Lieferumfang ist eine Flache Reinigungsmittel mit dabei. Dieses kippt man zusammen mit dem Frischwasser in den 750 Milliliter großen Tank, der nicht wie üblich auf der Rückseite sitzt, sondern auf der Vorderseite. Hinten am Sauger findet ihr den 640 Milliliter großen Schmutzwassertank, der zudem über ein kleines Auffangsieb verfügt, das größere Partikel auffängt. Das mag praktisch sein, da ich das Schmutzwasser sowieso immer in der Toilette entsorgen, wäre das für mich nicht notwendig und ich würde sogar einen Reinigungsschritt sparen. So muss man das Dreckwasser ausschütten und das Sieb zusätzlich von Partikeln entfernen. Zudem ist mir aufgefallen, dass das Einfüllloch am Frischwassertank doch etwas klein geraten ist. Ein etwas größeres Loch würde das Befüllen vereinfachen.

Der Osotek Horizon H200 bietet am Handstück eine Gummierung, wodurch das Gerät sicher und gut in der Hand liegt. Über den An-Aus-Knopf startet das Gerät und ihr könnt ihr mit der Reinigung loslegen. Da die Rollen mit einem kleinen Motor betrieben werden, ist vollem die Vorwärtsbewegung kinderleicht. Das Zurückziehen erfordert etwas mehr Kraft, insgesamt ist das Handling aber sehr gut. Der H200 ist nicht ganz so wendig wie andere Geräte, mit simplen Vor-Zurück-Bewegungen kann man aber wirklich alle Bereiche und Ecken erreichen.

Die Reinigungsleistung ist dabei wirklich top. Einfache Verunreinigungen, Wasser, Staub und Co werden beim ersten Überfahren entfernt. Hartnäckige Flecken müssen mehrfach überfahren werden, allerdings werden auch diese relativ schnell gelöst, da durch die breite Rolle viel Kontakt zum Schmutz besteht und dieser so schneller entfernt ist. Eingetrockneter Kaffee, Ketchup oder Müsli mit Milch sind für den Osotek Horizon H200 überhaupt kein Problem.

Während die breite Rolle großes Lob verdient hat, ist die Kantenreinigung nur in Ordnung. Auf der rechten Seite gibt es eine Kantenreinigung, allerdings gibt es einen Abstand von circa 7 Millimeter. Auf der anderen Seite sind es circa 1,3 Zentimeter. Wer eine Kante komplett reinigen will, kann den Sauger aber frontal nutzen, denn hier kommt die Rolle auch komplett in die Kante rein.

180 Grad neigbar: Unter Möbeln wischen

Das Reinigungsergebnis ist auf jeden Fall sehr zufriedenstellen und der H200 hat noch ein Ass im Ärmel. Er ist einer der wenigen Wischsauger, die auch komplett flach unter Möbeln wischen können. Der Sauger ist liegend 11 Zentimeter hoch und entfernt auch unter Möbeln, unter dem Sofa und unter dem Bett euren Staub und wischt feucht durch. Die beiden Wassertanks sind dabei dicht und liegend läuft weder frisches noch dreckiges Wasser aus. Praktisch: Auf der Front gibt es ein Licht, mit dem ihr auch in dunklen Ecken oder unter dem Bett den Schmutz sehen könnt. Das flache Reinigen ist ein absolutes Verkaufsargument, zudem macht der Sauger auch in fast allen anderen Bereichen eine sehr gute Figur.

Der Osotek Horizon H200 verfügt zudem über ein schönes Display, auf dem angezeigt wird, in welchem Modus man arbeitet oder ob ein Tank leer oder entleert werden möchte. Im Automatik-Modus passt der H200 die Saugkraft automatisch an, im Turbo-Modus wird stets mit voller Leistung gereinigt. Verfügbar ist auch ein reiner Saugmodus, der allerdings nicht für Teppiche geeignet ist, sondern um den Boden schneller zu trocknen. Da der Sauger nach dem Abschalten etwas Wasser liegen lässt, ist es ratsam, kurz vorher einmal auf den Saugmodus umzuschalten, damit kein Wasserfleck zurück bleibt.

Das Display zeigt über einen blauen Streifen an, dass an der aktuellen Stelle kein Schmutz zu finden ist, wird der Streifen rot, sollte man gründlich reinigen, da viel Dreck erkannt wurde. Auch zeigt das Display mögliche Störungen an, ebenso, dass der Schmutzwassertank voll ist. Das Display ist gut ablesbar und zeigt in der Mitte die restliche Akkukapazität an. Ist der Sauger voll geladen, kann man mit dem 4.000 mAh Akku rund 35 Minuten im Automatik-Modus arbeiten.

Selbstreinigung in der Station

Nach der Arbeit könnt ihr den H200 in die Station stellen und die Selbstreinigung starten. Hier wird die Walze mit Wasser benetzt und gedreht, sodass sich der restliche Schmutz löst und die Walze gereinigt wird. Leider gibt es hier keinen Fön, der die Walze trocknet, hier sollte man zumindest die vordere Klappe abnehmen, um die Trocknung zu beschleunigen und Gerüche zu vermeiden. Wer möchte, kann die Rolle natürlich auch entnehmen und in der Box trocknen lassen. Das ist mir aber zu umständlich und ich kann sagen, dass die Walze auch ohne Entnahme trocknet und sich kein Schimmel oder Gerüche bilden.

Dennoch sollte man den Sauger auch von Zeit zu Zeit warten und zum Beispiel die vordere Klappe reinigen, da hier Schmutz oder Haare hängen bleiben. Auch die Sensoren in den Wassertanks wollen mal gereinigt werden. Das gehört definitiv dazu, die angegebenen Intervalle in der Beschreibung werde ich aber nicht einhalten, ich verlängere das ganze ein wenig. Wer besonders viel mit dem H200 reinigt, sollte dementsprechend etwas früher mit der Wartung des Geräts starten.

Sprachansagen ändern, keine App

Über den integrierten Lautsprecher gibt es Sprachansagen. Um die Sprache auf Deutsch zu stellen, müsst ihr die Taste 3 Sekunden lang drücken und könnt dann durch die Sprachen klicken. Optional könnt ihr die Sprachansagen auch komplett deaktivieren, wirklich notwendig sind diese nämlich nicht. Eine smarte Anbindung per App gibt es hier nicht.

Fazit & Preis

Der Osotek Horizon H200 ist ein verdammt guter Nass-Trockensauger, der nicht nur alleine stehen, sondern auch flach reinigen kann. Lediglich die Kantenreinigung ist nicht perfekt, zudem wäre ein Trockungsmodus für die Walze wünschenswert. Ansonsten ist der H200 zu empfehlen, die Reinigungsleistung ist enorm, das Handling komfortabel und das Preis-Leistungsverhältnis gut.

Aktuell mit 100 Euro Rabatt

Mit 499,99 Euro ist der H200 nicht günstig, mit den aktuellen Coupons zahlt ihr aber nur 399,99 Euro. Aktiviert dafür den 15 Prozent Coupon auf der Produktseite bei Amazon und nutzt zusätzlich im Warenkorb den Gutschein OSOTEKH200, für insgesamt 100 Euro Rabatt.