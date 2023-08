Osotek H200 Lite im Test: Neuer Wischsauger startet für nur 260,99 statt 399,99 Euro

Wischsauger, die auch flach unter Möbeln reinigen können, sind sehr rar. Neben einem Philips-Wischer ist hier vor allem Osotek führend. Den Osotek Horizon H200 haben wir für euch schon getestet, nun folgt eine abgespeckte und günstigere Version, nämlich der Osotek H200 Lite (Amazon-Link). Und zum Marktstart könnt ihr für nur 260,99 Euro statt 399,99 Euro zuschlagen, wenn ihr den Gutschein OSOH200LT nutzt.

Der Osotek H200 Lite kommt in einer weißen Ausführung und unterscheidet sich optisch kaum von seinem großen Bruder. Die Qualität ist hier auch wieder sehr gut, der große Unterschied ist die verwendete Bürste. Während beim H200 eine breite Walze zum Einsatz kommt, gibt es beim günstigen H200 Lite nur eine herkömmliche Rolle. Das ist bei diesem Preis vollkommen in Ordnung, in der Praxis zeigt sich, dass man vor allem bei hartnäckigen Flecken öfters über die Verschmutzung fahren muss, bis diese komplett gelöst ist.

Das Reinigungsergebnis ist aber gut. Staub und einfache Verschmutzungen werden auch mit nur einer Rolle zuverlässig aufgenommen. Wenn es an die Kantenreinigung geht, ist der H200 Lite sogar besser als der H200. Hier gibt es seitlich 6 Millimeter und 10 Millimeter Abstand, das ist kein schlechter Wert und fällt wohl kaum auf.

Die Handhabung ist abermals einfach, der Nass-Trockensauger lässt sich leicht und einfach über den Boden schieben. Da die zwei kleinen Rollen motorisiert sind, ist die Vorwärtsbewegung super einfach, da der Sauger fast von alleine nach vorne fährt. Bei der Rückwärtsbewegung gibt es allerdings keine Unterstützung.

Auf dem Display wird die Akkukapazität angezeigt, zudem auch der aktive Modus. Hier gibt es einen Standard- und Turbo-Modus, ebenso ist ein reiner Saug-Modus verfügbar, mit dem man leichte Verschmutzungen ohne Wasser aufnehmen kann. Kleine Icons zeigen an, wenn der Schmutzwassertank voll ist oder die Rolle nicht mehr richtig dreht. Über das Handstück könnt ihr nach der Reinigung eine 2 minütige Selbstreinigung starten. Hier wird immer wieder Wasser abgegeben und aufgesaugt, wobei sich die Rolle kontinuierlich dreht. Auf eine Heißlufttrocknung muss man hier aber verzichten.

Flach unter dem Bett wischen

Der Osotek H200 Lite ist einer der wenigen Wischsauger, der flach unter Möbeln wischen kann. Ihr könnt den Sauger flach hinlegen ohne das Wasser ausläuft. Viele Nass-Trocken-Sauger können nur leicht geneigt werden, der H200 Lite macht es besser und reinigt auch unter dem Sofa, dem Bett und Möbeln. Das ist ein starkes Verkaufsargument und macht auch den neuen H200 Lite sehr attraktiv.

Dafür befindet sich der Frischwassertank auf der Vorderseite und fasst 750 Milliliter, der Schmutzwassertank ist hinten angebracht und ist 640 Milliliter groß. Das Loch im Frischwassertank ist etwas klein, hier muss man beim Befüllen etwas aufpassen. Das Entleeren des Schmutzwassers ist hingegen sehr einfach. Die Laufzeit liegt bei rund 30 Minuten im Standard-Modus, im Turbo-Modus verringert sich diese.

Im Lieferumfang ist neben dem Wischer selbst auch die Basisstation, ein Netzteil, eine Reinigungsbürste aus Silikon, ein zusätzlicher Filter sowie ein passendes Reinigungsmittel, für eine noch effektivere Reinigung, mit dabei.

Fazit und Preis

Der Osotek H200 hat mich schon überzeugt und auch die günstigere Lite-Variante macht einen guten Job. Hier muss man ein paar Abstriche in Kauf nehmen, für rund 260 Euro ist das Preis-Leistungsverhältnis meiner Meinung nach aber sehr gut. Handhabung und Ergebnisse sind top, wobei die Einzelrolle bei hartnäckigen Flecken an ihre Grenzen stößt. Dass der Sauger auch flach unter Möbeln wischen kann, ist besonders hervorzuheben. Wer etwas mehr auf den eigenen Geldbeutel achtet, bekommt mit dem Osotek H200 Lite ein tolles Gerät mit einer tollen Leistung geboten.

Das Angebot ist nur für kurze Zeit gültig. Nutzt den Gutschein OSOH200LT und zahlt nur 260,99 Euro statt 399,99 Euro.