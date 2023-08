Shelly Premium: Smart-Home-Steuerung ab sofort als Abo-Modell

Die hierzulande sehr beliebte Shelly-Produktfamilie zur Steuerung eures Smart Homes bekommt ein Abo-Modell. Zahlte man bisher nur für die Hardware, müssen Nutzerinnen und Nutzer künftig 36 Euro jährlich einplanen, wenn sie die Produkte und deren Funktionen in vollem Umfang nutzen wollen. Zusätzlich wurden mit der Einführung von Shelly Premium aber auch neue Funktionen hinzugefügt.

Ab sofort könnt ihr Shelly Smart Control Premium abonnieren und damit spezielle Funktionen freischalten, darunter: ein Ereignisprotokoll mit bis zu 100 Ereignissen pro Gerät (im Basistarif sind es lediglich 5), die Anzeige aller Energiedaten im Intervall von einer Minute und bis zu 100 virtuelle Aktionen mit Alexa. Anhand der Abbildung könnt ihr die beiden möglichen Tarife (den kostenlosen Basic- und den kostenpflichtigen Premium-Tarif) vergleichen:

Ausschlaggebend für die Umstellung auf das Abo-Modell sollen Nutzerwünsche gewesen sein. So habe sich die Nutzerschaft zum Beispiel Wettervorhersagen, Echtzeit-Verbrauchsinformationen und mehr gewünscht, was wiederum bei Shelly für erhöhte Kosten sorge. Wer also auf die Premium-Features nicht verzichten kann, kann diese ab sofort gegen eine monatliche Gebühr von 3,99 Euro bzw. ein Jahresabo von 35,99 Euro in Anspruch nehmen.