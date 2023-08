Edurino: Hybride Lern-App stellt neue Eisbär-Figur Asa vor

Bereits im Oktober des letzten Jahres hat Kollege Freddy sich die Kinder-Lern-App Edurino (App Store-Link) genauer angesehen. Mit einer witzigen Figur und einem kinderfreundlichen Stift kann das Spiel gestartet und absolviert werden. Ähnlich wie von den Tonie-Figuren für Audioinhalte bekannt, gibt es auch hier verschiedene Figuren, die unterschiedliche Inhalte vermitteln. Seit Mai dieses Jahres ist beispielsweise die Katze Juki mit an Bord, die das Thema Kreativität behandelt.

In diesem Monat kommt Eisbär Asa zu den bunten Edurino-Figuren dazu und vermittelt Kindern spielerisch ein Natur- und Umweltverständnis. Durch das Entdecken der Natur, die die Kinder umgibt, kann ein persönlicher Bezug aufgebaut werden, der die Basis für ein Interesse an der Natur und einen nachhaltigen Umgang mit ihr bildet. In dem Lernspiel „Unsere Natur“ entdecken Kinder ab 4 Jahren gemeinsam mit Eisbär Asa die Vielfalt unserer Natur kennen. Auf spielerische Weise wird erstes Wissen zu heimischen Pflanzen und Tieren, Nachhaltigkeit und Zusammenhängen in der Natur gefördert.

Zu den Lerninhalten von Eisbär Asa zählen:

Heimische Tiere: Innerhalb der Spiele besuchen Kinder unterschiedliche Lebensräume in der Natur. Im Wald, auf der Wiese oder im See können besondere heimische Säugetiere, Vögel und Insekten entdeckt werden. Dabei erfahren sie spannende Fakten über die Tiere, können sie beobachten und fotografieren und sie bei Bedarf in der Auffangstation pflegen.

Regionale Pflanzen: Kinder entdecken im Wald eine verfallene und von Pflanzen überwucherte Hütte. Im Garten des alten Hauses im Naturpark wurden früher wohl auch regionale Pflanzen angebaut. Die alten Felder können mit heimischen Gewächsen bepflanzt werden und auch in weiteren Minispielen kann das Pflanzenwachstum beobachtet und beeinflusst werden.

Zusammenhänge in der Natur: Für Kinder ist es wichtig, Netzwerke und Symbiosen in der Natur zu erkennen. Es hilft ihnen, komplizierte Zusammenhänge des Lebens und ihre Rolle in der Erhaltung dieser zu verstehen. Die Kinder bekommen einen weiten Einblick in verschiedene Zusammenhänge in der Natur, wie etwa in die Symbiose von Pflanzen mit Blüten und Bienen.

Nachhaltigkeit & Umweltschutz: Auch wir sind Teil der Natur und müssen einen nachhaltigen Umgang mit allem finden, was uns umgibt. In den Minispielen lernen die Kinder Grundsätze der Bildung für nachhaltige Entwicklung kennen. Indem sie Ressourcen wie Wasser und Energie sparen oder Müll aus der Natur sammeln und sortieren, erlernen sie konkrete Fähigkeiten, die sie auch im Alltag anwenden können.

Neben den fachlichen Schwerpunkten der Episode fördert jedes Spiel die Feinmotorik der Kinder und unterstützt eine lockere und richtige Stifthaltung in der linken oder rechten Hand. Das pädagogische Konzept dient als ideale Vorbereitung auf die Schule und wurde gemeinsam mit einem Team aus LogopädInnen, GrundschullehrerInnen und ErzieherInnen entwickelt. Das Edurino Starterset mit Lernfigur, Stift und App-Zugang gibt es für 44,99 Euro bei Amazon, die einzelnen Figuren kosten jeweils 24,99 Euro.