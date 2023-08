Toller Retro-Faktor: Remax 10.000mAh-Powerbank im Audiokassetten-Format

Der Markt für Powerbanks ist gut gefüllt, wenn nicht gar überfüllt. Für alle Wünsche und Bedürfnisse gibt es den passenden portablen Akku für unterwegs – seien es kleinste Notfallakkus fürs iPhone, oder auch große Brocken, die gleichzeitig ein MacBook Pro, ein iPad und ein iPhone mit Strom versorgen können. Das Design der Klötze: Meist leider langweilig bis schlicht.

Mit den Powerbanks von Remax, einem in Shenzhen in China ansässigen Hersteller, kommt etwas Farbe und Retro-Feeling ins Powerbank-Segment. Das Unternehmen bietet nämlich mobile Akkus an, die bei allen Kindern der 1980er und 1990er Jahre sofort für leuchtende Augen sorgen dürften. Erhältlich in zwei Designs bzw. Farboptionen, erinnern die 10.000 mAh-Akkus nämlich an die klassische alte Audiokassette.

Je nach Farbvariante – Gelb oder im neuen grünen 2023er Modell – lässt sich die Powerbank mit USB-C, MicroUSB oder sogar einem Apple Lightning-Kabel aufladen und dann bis zu 22,5W Leistung über USB-A oder USB-C ausgeben, um ein Gerät schnell aufladen zu können. Während die älteren gelben und roten Versionen noch ohne Ladekabel auskamen, wurden beim neuen 2023er Modell seitliche USB-C- und Lightning-Kabel mit 20W Leistung direkt im Gehäuse verbaut. Dafür wurde auf einen MikroUSB-Eingang und eine kleine Notfall-Taschenlampe verzichtet.

Etwas größer und schwerer als die klassische Audiokassette

Ebenfalls wichtig zu wissen: Mit Maßen von 10,85 x 7,6 x 1,55 cm sowie einem Gewicht von 185 Gramm ist die Powerbank größer und schwerer als eine Original-Audiokassette aus den 1980er oder 1990er Jahren. Auch bewegliche Bandspulen findet man hier nicht, dafür wird die Powerbank aber in einem charakteristischen transparenten Schutzcase ausgeliefert, das 1:1 an die Hüllen der Audiokassetten angelehnt wurde. Obwohl die Kapazität mit 10.000 mAh angegeben wird, beträgt die „rated capacity“ 5.200 mAh – das sollte mindestens für eine volle Aufladung eines iPhones reichen, für mehr aber wohl auch nicht.

Ein großer Nachteil der witzigen Retro-Powerbank: Das neuere grüne Modell kann derzeit nur bei AliExpress bestellt werden und kostet dort rund 26 Euro zzgl. Versand von 2,35 Euro. Die gelbe Farbvariante kostet bei AliExpress knapp 30 Euro inklusive kostenlosem Versand. Paul Lebbon von The Verge hat sich die gelbe Version bereits angesehen, sein kleines Video haben wir abschließend eingebunden.