Milus Wörterreise: Toll gemachtes Lernspiel zur Sprachförderung

Über einen großen Wortschatz zu verfügen ist in vielen Lebensbereichen wichtig und hilfreich: Kenne ich viele unterschiedliche Wörter, kann ich mich besser ausdrücken und dadurch dann auch besser verstanden werden. Und ich kann Dinge selbst besser und schneller erfassen und verstehen. Mit Beginn des Spracherwerbs wächst der Wortschatz eines Kindes – bei manchen Kindern schneller und bei manchen langsamer. Das Lernspiel „Milus Wörterreise“ (App-Store-Link) möchte Kindern im Alter von drei bis sechs Jahren dabei helfen, ihren Wortschatz spielerisch um neue Wörter zu erweitern.

Die vom Bayerischen FilmFernsehFonds geförderte und von akademisch ausgebildeten Sprachtherapeutinnen entwickelte App nimmt die Kinder mit auf eine Reise durch fünf verschiedene Spielwelten (darunter „Markt“, „Berufe“ und „Zuhause“), in denen es mehr als 670 Wörter in über 20 semantischen Kategorien zu entdecken gibt. Begleitet werden die Kinder dabei von dem Außerirdischen Milu, der auf die Erde gekommen ist und nun unsere Sprache lernen möchte. Die Kinder werden in die Rolle des Erklärenden versetzt, der Milu unsere Sprache näher bringt.

In der App warten außerdem 20 weitere, von Hand gezeichnete Figuren darauf, von den Kindern entdeckt zu werden. Im Spielverlauf können insgesamt 12 Mini-Games und diverse neue Kategorien freigeschaltet werden.

Die gesamte Gestaltung des Spiels ist sehr aufwändig gemacht und sehr stimmig. Das Design der Spielwelt und der Figuren ist kindgerecht und aus meiner Sicht sehr passend für die angestrebte Zielgruppe der Drei- bis Sechsjährigen.

Die enthaltenen Mini-Games sind abwechslungsreich, unterhaltsam und altersgemäß. Es wird gut erklärt, was innerhalb eines jeweiligen Spiels zu tun ist; über Hilfe-Buttons lassen sich die Instruktionen außerdem beliebig oft wiederholen. Die zu lernenden Worte werden bebildert dargestellt und von verschiedenen Sprecherinnen und Sprechern vorgesagt. So lernen die Kinder die einzelnen Wörter kennen und können sie auf spielerische Weise sukzessive ihrem eignen Wortschatz hinzufügen.

Ich empfehle das kurzweilige Spiel gerne weiter und glaube, dass es den Spaß an Sprache und am Entdecken neuer Wörter gezielt fördern kann.

Gratis anspielen, für 14,99 Euro Vollversion freischalten

Milus Wörterreise könnt ihr kostenlos im App Store laden und anspielen. Die Vollversion bekommt ihr für einmalig 14,99 Euro via In-App-Kauf. Zum Spielen braucht ihr ein iPhone oder iPad, auf dem mindestens iOS bzw. iPadOS 12.0 laufen.

Da das Spiel sehr aufwändig gestaltet ist und aus meiner Sicht auch einen wirklichen Mehrwert bietet, sind 14,99 Euro für die Vollversion ein angemessener Preis. Allerdings kann ich mir vorstellen, dass es Haushalte gibt, die diese Summe nicht ohne weiteres investieren können. Damit das Spiel auch von Kindern gespielt werden kann, deren Eltern ein weniger hohes Einkommen haben, würde ich auf einen niedrigeren Einmalpreis setzen.