Google Maps mit Wegweiser für die Feiertage: Neuigkeiten und Tipps

Bis zu den Weihnachtsfeiertagen ist es gar nicht mehr so lange hin – und damit verbunden auch für viele Menschen Reisezeit. Damit man sich mit öffentlichen und privaten Verkehrsmitteln gut zurechtfindet, hat Google einige Neuigkeiten für Google Maps (App Store-Link) zu vermelden und gibt im entsprechenden Blogbeitrag Tipps zum Navigieren, um Freizeitaktivitäten zu planen und um sich mit der Google Maps-Community zu vernetzen.

Routenempfehlungen für Zug-, Bus- und U-Bahn-Fahrten

Um Zeit zu sparen und schnelle Entscheidungen zu treffen, aktualisiert Google die Wegbeschreibungen für den öffentlichen Nahverkehr, damit man die beste Route zum Ziel auf der Grundlage von Schlüsselfaktoren wie Ankunftszeit, Anzahl der Umstiege und Länge der Fahrt ganz einfach auf einen Blick sieht. Die Route lässt sich sogar mit praktischen Filtern anpassen, mit denen sich auswählen lässt, welche Art von Verkehrsmitteln man nehmen möchte – oder ob man lieber eine Route mit weniger Fußwegen hätte.

In über 80 Städten weltweit – darunter Berlin, Boston, London, Madrid, New York City, Paris, Singapur, Sydney, Tokio und Toronto – sieht man außerdem genau, wo sich die Ein- und Ausgänge der Haltestellen befinden, auf welcher Straßenseite sie liegen und wie man zu Fuß dorthin gelangt. Die neuen Updates für den Nahverkehr werden in den kommenden Wochen auf Android und iOS ausgerollt.

Bessere Planung für Treffen und Ausflüge

Um sich in der Weihnachtszeit koodinierter mit dem Freundes- oder Familienkreis treffen zu können, hat Google auch Updates für die Listenfunktion in Google Maps auf den Weg gebracht. Orte, Restaurants, Bars und mehr lassen sich in gemeinsamen Listen erstellen, um besser zu planen. Alle teilnehmenden Personen einer Gruppe können Orte hinzufügen, die sie gerne besuchen möchten, und mit einem Emoji abstimmen. So lässt sich ein Ausflug von vorne bis hinten durchplanen, direkt in Google Maps. Die neuen Listen-Updates werden in den kommenden Wochen weltweit auf Android und iOS ausgerollt.

Emoji-Reaktionen: für mehr Feiertagsstimmung

Wer noch auf der Suche nach Ideen ist, was man über die Feiertage unternehmen kann, kann auch auf die Hilfe der Google Maps-Community bauen. Wenn man jetzt ein Foto, ein Video oder eine Bewertung sieht, kann man anderen in der Community helfen, indem man mit Emojis darauf reagiert (und in einigen Fällen dank KI und Emoji Kitchen sogar Mashup-Reaktionen erstellt). Wenn man ein Foto eines Kürbiskuchen-Bagels sieht, den man unbedingt probieren möchte, kann man darauf mit einem passenden Emoji reagieren. Man bekommt automatisch eine Emoji-Reaktion, die auf den Inhalt des Fotos zugeschnitten ist, beispielsweise ein Mashup aus Emoji und einem Bagel. Emoji-Reaktionen werden ab heute weltweit auf Android und iOS ausgerollt.

Darüber hinaus gibt Google weitere Tipps für die Feiertage in Google Maps, darunter zum klimaschonenden Reisen und zum Aufladen von Elektroautos unterwegs, zum Suchen nach Zwischenstopps entlang einer Reiseroute, zum Sparen beim Tanken und zur Vermeidung von Mautgebühren und überfüllten Straßen. Um die Feiertage so angenehm wie möglich zu gestalten, lassen sich auch die Google Maps-Trends ansehen, um zu erfahren, wann man am besten unterwegs sein sollte, um den Feiertagsverkehr zu vermeiden.