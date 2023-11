Die Drei ??? – Ruf der Trolle: Neues Detektiv-Abenteuer im Premium-Format

Die Detektiv-Geschichten um Die Drei Fragezeichen sind mittlerweile Kult. Selbst Erwachsene begeistern sich für die spannenden Stories der drei Hobby-Detektive aus Rocky Beach und hören die Hörspiele unterwegs, beim Kochen oder zum Einschlafen. Mit Die Drei ??? – Ruf der Trolle (App Store-Link) ist nun ein weiteres Krimi-Abenteuer für iOS und macOS von USM erschienen, das sich zum Preis von 7,99 Euro herunterladen lässt. Für die Einrichtung sollte man mindestens über iOS/iPadOS 12.0 bzw. macOS 10.13 oder neuer sowie 535 MB an freiem Speicherplatz verfügen. Auch eine deutsche Lokalisierung ist natürlich vorhanden.

Die Drei ??? – Ruf der Trolle ist frisch am heutigen 15. November 2023 im deutschen App Store erschienen und lässt die Spieler und Spielerinnen in einem besonders gruseligen Abenteuer zusammen mit den Drei Fragezeichen Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews in ihrem nächsten Fall ermitteln. In diesem spannenden Abenteuer stoßen die Detektive auf viele Ungereimtheiten: Treiben Trolle in Rocky Beach ihr Unwesen? Gab es wirklich eine Entführung? Und was hat es mit Tante Mathildas angeblichem Lottogewinn auf sich?

Gesprochen von den Original-Sprechern der Hörspiel-Reihe

Das spannende Detektivadventure um mystische Sagengestalten und ganz reale Unruhestifter hat eine komplett neue Story, noch nicht bekannt aus Hörspielen oder Büchern. Der Fall führt die drei Kultdetektive zu zahlreichen bekannten, aber auch noch nie betretenen Locations in Rocky Beach, wo sie die Familie Kretschmer und weitere alte Bekannte treffen. Sie müssen tiefe Verwicklungen bis ins letzte auflösen und fragen sich, ob sie möglicherweise auf eine Parallelwelt gestoßen sind.

Wie in den anderen Die Drei ???-Apps von USM setzt auch diese Neuerscheinung auf ein klassisches Point-and-Click-Prinzip, bei dem sich Szenen untersuchen, Personen befragen und Gegenstände im Inventar ablegen lassen. Das Spiel wird gesprochen von den Original-Sprechern der Hörspiele, darunter Oliver Rohrbeck, Jens Wawrczeck, Andreas Fröhlich und weiteren bekannten Die Drei ???-Sprechern und ist geeignet für Personen ab zehn Jahren.