Fiete feiert zehnjähriges Jubiläum: Vier Apps zur Feier kostenlos laden

Genau vor zehn Jahren, genauer gesagt im Dezember 2012, wurde die erste Fiete-App im deutschen App Store veröffentlicht. Das Entwicklerteam von Ahoii Entertainment hat seitdem mehrere der niedlichen Kinder-Apps auf den Markt gebracht. Was damals mit einer App für die eigenen Kinder startete, ist längst zu einem globalen Phänomen geworden. In über 200 Ländern weltweit wurden die Apps rund um den kleinen Seemann über 17 Millionen Mal heruntergeladen.

Die Apps mit Fiete wurden über die letzten 10 Jahre regelmäßig mit Preisen ausgezeichnet, darunter ein Red Dot Design Award, mehrfach der Kinder- und Jugendsoftware-Preis Tommi, und nicht zuletzt auch eine Auszeichnung zur „App des Jahres“ von Apple. Inzwischen sind bereits sieben Bücher und drei Hörspiele mit Fiete erschienen.

Nun will das Team von Ahoii Entertainment die treuen Nutzer und Nutzerinnen nun zur Feier des zehnjährigen Fiete-Jubiläums an den Festivitäten teilhaben lassen. „Wir wollen uns bei allen bedanken, die uns auf diesem Weg unterstützt haben“, so Wolfgang Schmitz, einer der Gründer von Ahoii Entertainment. „Ich erinnere mich noch ganz genau, wie wir damals auf den Knopf ‚App veröffentlichen‘ gedrückt haben. Wir hätten uns nicht träumen lassen, wie weit die Reise des kleinen Seemanns einmal gehen würde. Uns erreichen mittlerweile täglich Mails von begeisterten Eltern und Kindern aus der ganzen Welt.“

Um den Geburtstag zu feiern, verschenkt Ahoiii bis zum Ende des Jahres die vier ersten Fiete-Apps: So gibt es über die Weihnachtstage und zum Jahresabschluss kostenlosen Spielspaß für Kinder und ihre Eltern. Die Aktion geht vom heutigen 23. Dezember 2022 bis zum 1. Januar 2023. Regulär kosten die Fiete-Apps jeweils 4,99 Euro im App Store – man spart also satte 20 Euro beim Download der vier Anwendungen:

Die Fiete-Apps richten sich primär an Kinder im Alter zwischen 1 und 7 Jahren und lassen sich sowohl auf iPhones als auch auf iPads herunterladen.