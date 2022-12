ARD Jahresbilanz: ARD Mediathek mit größter Reichweite unter TV-Streamingportalen

Neben den bekannten Streamingdiensten wie Netflix, Amazon Prime oder Disney+ sind auch die Mediatheken der Öffentlich-Rechtlichen eine gute Anlaufstelle, wenn es um Filme, Serien, Dokumentationen oder Sportevents geht. Auch bei mir kommen die Angebote von ARD, ZDF und ARTE immer wieder gerne zum Einsatz – zuletzt mit der großartigen norwegischen Drama-Serie EXIT.

Nun hat die ARD ihre Jahresbilanz für 2022 gezogen und freut sich insbesondere über den regen Zulauf der hauseigenen Mediathek (App Store-Link). Die ARD Mediathek erzielte die größte Reichweite unter den TV-Streamingportalen der deutschen Sender und erreicht auch die meisten jungen Leute im Alter zwischen 14 und 49 Jahren. Täglich besuchen mehr als zwei Millionen Menschen die ARD Mediathek, zudem ist Das Erste in der relevanten Fernsehzeit ab 20 Uhr das meistgesehene Programm in Deutschland mit einem Marktanteil von 16,1 Prozent. Auf dem zweiten Rang landet das ZDF mit 15,7 Prozent, gefolgt von den Dritten Programmen der ARD mit 14,3 Prozent.

„Besonders interessiert sind die Menschen in der ARD Mediathek an hochwertiger Fiktion, aber auch an anspruchsvollen Reportagen und Dokumentationen. So wurden für die fünfteilige Doku-Serie ‚Being Jan Ullrich‘ (SR/NDR) 3,3 Millionen Streamviews registriert. Die Top 3 der Dokus waren ‚The Princess: Lady Diana‘ (NDR) mit 743.000 Streamviews, ‚Thomas Hitzlsperger: Katar – Warum nur?‘ (SWR) mit 618.000 Streamviews und ‚Wie Gott uns schuf‘ (rbb) mit 537.000 Streamviews. Für die neue Reihe ARD Crime Time wurden insgesamt mehr als fünf Millionen Abrufe registriert. Die beliebtesten Serien waren ‚Schneller als die Angst‘ (ARD Degeto/MDR), ‚Euer Ehren‘ (ARD Degeto) und ‚Das Weiße Haus am Rhein‘ (ARD Degeto, SWR, WDR) mit jeweils rund 1,2 Millionen Streamviews pro Folge. Zu den meistaufgerufenen Filmen gehörte der ‚Tatort: Des Teufels langer Atem‘ (WDR) mit mehr als 1,7 Millionen Streamviews sowie der Eberhofer-Krimi ‚Kaiserschmarrndrama‘ (ARD Degeto) im SommerKino mit über 1,5 Millionen Streamviews.“

So berichtet die ARD im Presseportal. Wenig überraschend war die erfolgreichste Nachrichtensendung im deutschen Fernsehen die 20 Uhr-Ausgabe der Tagesschau: Durchschnittlich schauten täglich 10,134 Millionen Personen, was in der Welt gerade los ist – das entspricht einem Marktanteil von 39,1 Prozent. Die meistgesehene Sendung des Jahres 2022 war übrigens nicht eine Partie der Fussball-WM in Katar, sondern das Finale der Fussball-EM der Frauen England – Deutschland am 31. Juli 2022, hier schauten 17,952 Millionen Menschen (64,5 Prozent Marktanteil) zu.

Viele der erfolgreichsten Formate 2022 sind weiterhin unter ardmediathek.de und in den Apps verfügbar. Alle genannten TV-Messdaten der AGF/GfK beziehen sich auf das Gesamtpublikum (ab 3 Jahre). Der Zeitraum der Auswertungen für die TV-Daten und die ZENSUS-Daten erstreckt sich vom 1. Januar bis zum 15. Dezember 2022.

Was war euer Favorit des Jahres in den öffentlich-rechtlichen Mediatheken? Lasst uns gerne eure Empfehlungen in den Kommentaren da.