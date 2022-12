Hilfe, ich bin süchtig: Simpsons Springfield hat mich in seinen Bann gezogen

Eigentlich bin ich auf iPhones und iPads keine Hardcore-Gamerin, die mehrmals täglich zum Gerät greift und stundenlang Games daddelt – dazu kommen bei mir vornehmlich die PlayStation und seit neuestem auch eine Nintendo Switch OLED zum Einsatz. Nachdem aber ein Freund wiederholt von seinen Versuchen in der Städtebau-Simulation Simpsons Springfield (App Store-Link) berichtete und zeitweise sogar sein iPad mit zu mir brachte, um zwischendurch einen Blick ins Spiel zu werfen, war ich zumindest neugierig, was es mit diesem offenbar süchtig machenden Titel auf sich hatte.

Was soll ich sagen? Einige Wochen später bin ich komplett angefixt von Simpsons Springfield, einem kostenlos im deutschen App Store erhältlichen Aufbauspiel, das sich über In-App-Käufe finanziert und daher in die Kategorie Freemium einzuordnen ist. Normalerweise spiele ich Spiele wie dieses für eine gewisse Zeit, ehe ich dann aufgrund der immer größeren Einschränkungen oder der unumgänglichen Paywall den Stecker ziehe und den Titel wieder vom Gerät werfe. Überraschenderweise jedoch nicht bei Simpsons Springfield.

Wer das Spiel, das bereits seit Frühjahr 2012 im deutschen App Store geladen werden kann, bisher noch nicht kannte, dem sei erklärt: Durch einen von Homer Simpson verursachten Unfall im Atomkraftwerk von Springfield wurde die gesamte Stadt dem Boden gleichgemacht. Es ist nun an einem selbst, die Stadt wieder komplett neu aufzubauen. Dazu heißt es, mit den verfügbaren Figuren aus der bekannten TV-Serie Missionen zu erfüllen, dadurch Geld und Erfahrungspunkte einzusammeln, Steuern einzutreiben, und mit den finanziellen Möglichkeiten neue Gebäude, Dekorationen und Charaktere freizuschalten. Von einem kleinen Dorf mit drei Wohnhäusern, einem Kwik-E-Mart Supermarkt und einer kleinen Straße wird so nach und nach eine große Stadt mit Atomkraftwerk, Einkaufsstraßen, einem Krankenhaus, einer Hochbahn und einem Krusty-Vergnügungspark. Der Gestaltung der Stadt sind dabei keine Grenzen gesetzt – man kann sein ganz individuelles Springfield kreieren.

Immer neue Spezialmissionen und Updates verhindern Langeweile

Bedingt durch den Freemium-Charakter des Spiels dauern die zu absolvierenden Aufgaben und Missionen durchaus ein paar Stunden, auch das Errichten von neuen Gebäuden nimmt etwas Zeit in Anspruch. Wer unbedingt echtes Geld investieren möchte, kann überteuerte Donut-Pakete kaufen, mit denen sich alle Aktionen in Simpsons Springfield schneller beenden lassen. An dieser Stelle heißt es abzuwägen, wie man das eigene Gameplay gestalten möchte: Wer wie ich die Figuren üblicherweise auf mehrstündige Missionen schickt, muss sich nicht ständig mit dem Spiel beschäftigen. Hat man dann mal etwas Zeit über, kann man kürzere Aufgaben wählen und so die Belohnungen dafür häufiger einsammeln. Auf diese Weise entsteht eine große Freiheit, den zeitlichen Rahmen von Simpsons Springfield eigenständig zu gestalten. Hat man einen vollen Tag, schickt man seine Figuren auf 12- oder 24-stündige Missionen, und kehrt erst später zurück.

Dass Geduld eine Tugend ist, beweist Simpsons Springfield aber trotzdem: Je höher die Levelstufe, desto mehr Möglichkeiten und potentielle Projekte bekommt man im Spiel geboten. Errichte eine Hochbahn, erweitere dein Luxusviertel Springfield Heights, baue das Vergnügungspier Squidport, erfülle Spezialmissionen… Letztere werden mit Updates für das Spiel freigeschaltet und sind jahreszeitlich orientiert, beispielsweise zu Halloween oder wie jetzt zu Weihnachten. Mit diesen Aktualisierungen gibt es immer wieder neue Gebäude, Charaktere und Deko zu erwerben – manche über Missionen, andere nur über den Einsatz der Donut-Währung. Mit diesen Aktionen hält das Entwicklerteam die Spieler und Spielerinnen bei der Stange und sorgt dafür, dass es in der Stadt mit den gelben Figuren nie langweilig wird.

Springfield-Freunde für gegenseitige Besuche gesucht

Erhalten bleibt glücklicherweise auch das gesamte Simpsons-Feeling mitsamt den bekannten Charakteren wie Bart, Lisa, Milhouse, Ned Flanders, Mr. Burns, Tingeltangel-Bob und Krusty. Auch viele Nebencharaktere finden sich wieder, die über eigene Missionen ins Spiel eingebunden werden. Dazu kommen die typischen Eigenschaften, skurrile Aufgaben und Kommentare mit den Original-Stimmen der Figuren.

Wer zudem Inspiration für das eigene Springfield benötigt, sich in anderen erstellten Städten umsehen oder dem Freundeskreis aushelfen möchte, kann sich über Freundschaftsanfragen mit anderen Gamern verbinden und so durch tägliche Besuche in anderen Springfields sowohl Erfahrungspunkte für sich, als auch für die besuchten User generieren. Sind bestimmte Level erreicht worden, wird man mit neuen Dekorationen für die eigene Stadt belohnt. Auch meine Freundesliste hält noch Plätze bereit: Fügt also gerne Shkspr80 hinzu oder teilt eure eigenen Nutzernamen in den Kommentaren mit.

Schlussendlich kann ich nicht genau festmachen, worin die Faszination dieses Spiels für mich liegt. Ist es die Entscheidungsfreiheit, das Spiel auch mal eine Zeit lang zur Seite legen zu können, ist es die hübsche und detailreich gestaltete Comic-Grafik, der langsame, aber kontinuierlich sichtbare Fortschritt, die skurrilen Charaktere auf den Straßen, die immer wieder neu zu entdeckenden Aktionen, Updates und Missionen? Wahrscheinlich ist es eine Mischung aus allem. Entschuldigung, jetzt muss ich auch los, ein paar Steuern in Springfield eintreiben…

Spielt ihr Simpsons Springfield? Wenn ja, seit wann? Was lässt euch das Spiel immer wieder öffnen? Seid ihr auf der Suche nach Gamern für eure Freundesliste? Postet gerne eure Nutzernamen oder Erfahrungen in den Kommentaren.