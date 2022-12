Das appgefahren-Team wünscht frohe Weihnachten

„Ich wünsche mir zum Heiligen Christ, eine Community die immer lieb zu uns ist“, so laufe ich heute schon den ganzen Tag singend durchs Haus. Der Kartoffelsalat ist kredenzt, die Geschenke verpackt und das Kind frisch gestriegelt, bereit für Kirche und Christkind.

Zwischendurch habe ich heute auch noch ein paar Minuten gefunden, um diese Zeilen für euch zu schreiben. Denn selbstverständlich wünscht euch das gesamte appgefahren-Team – das sind seit zwei Monaten ja nicht mehr nur Mel, Freddy und Fabian, sondern auch Neuzugang Marlene – frohe Weihnachten und wunderschöne Feiertage. Und selbstverständlich auch besonders viel Gesundheit.

Unterhaltung für alle, die heute nicht am Weihnachtsbaum sitzen

Ein besonders lieber Gruß geht auch an all diejenigen heraus, die es heute aus den unterschiedlichsten Gründen nicht schaffen, Weihnachten mit ihrer Familie zu verbringen. Falls ihr zwischendurch ein wenig Unterhaltung gebrauchen könnt, dann schaut doch auf jeden Fall noch in das 24. Türchen unseres Adventskalenders.

Und eine kleine Überraschung hätten wir auch noch: Eine weitere Gewinnchance gibt es heute im Hueblog für euch. Dort verlosen wir ein großes Smart Lighting Bundle im Wert von mehr als 500 Euro. Hier findet ihr alle Informationen dazu.

Platz für euer Danke

Eure Weihnachtsgrüße dürft ihr gerne in die Kommentare schreiben – wir schauen in den nächsten Tagen immer mal wieder rein. Und ein paar kleine Artikel gibt es am 25. und 26. Dezember bestimmt auch.

Eine Freude macht ihr uns jederzeit mit einer positiven Bewertung im App Store und noch mehr mit einer Empfehlung an Familie, Freunde und Bekannte. Und falls ihr ganz verrückt seid, dürft ihr auch gerne einen Blick auf unseren Amazon-Wunschzettel werfen.