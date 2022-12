Bionti: Nachhaltige Apple Watch-Armbänder überzeugen im Praxis-Test

Anzeige. Apple hat meine Einstellung zu einer Uhr beziehungsweise Smart Watch grundlegend geändert. Während ich früher nie eine Uhr getragen habe, ist die Apple Watch seit dem Start im Jahr 2015 täglicher Begleiter an meinem Handgelenk. Die Apple Watch ist vielseitig, ich nutze sie gerne für das Sport-Tracking. Aber sie kann auch als modisches Accessoire eingesetzt werden und mit einer großen Auswahl an verschiedenen Bändern könnt ihr eure Watch am Handgelenk quasi selbst designen.

Das Start-Up Bionti, gegründet vom Apple Watch-Liebhaber Christoph Rager, hat sich zum Ziel gesetzt, nachhaltige Apple Watch-Armbänder anzubieten. Ohne giftige Gerbstoffe und mit nachhaltigen Materialien. Derzeit gibt es bei Bionti vier Serien:

Bio-Serie : Naturbelassenes, nachhaltiges und biozertifiziertes Armband, allergiefreundlich und

frei von Chrom. Mehr Details findet ihr hier.

: Naturbelassenes, nachhaltiges und biozertifiziertes Armband, allergiefreundlich und frei von Chrom. Mehr Details findet ihr hier. Zero Impact : Nachhaltiges Leder frei von Chrom und Schwermetallen. Verantwortungsbewusste Herstellung mit 100 Prozent CO2–Kompensation. Mehr Details gibt es hier.

: Nachhaltiges Leder frei von Chrom und Schwermetallen. Verantwortungsbewusste Herstellung mit 100 Prozent CO2–Kompensation. Mehr Details gibt es hier. Rein vegetabil : Ein vegetabil gegerbtes Leder ist natürlich, hautverträglich und umweltfreundlich. Es werden nur natürliche Gerbstoffe wie Früchte, Rinden und Hölzer eingesetzt. Mehr Details findet ihr hier.

: Ein vegetabil gegerbtes Leder ist natürlich, hautverträglich und umweltfreundlich. Es werden nur natürliche Gerbstoffe wie Früchte, Rinden und Hölzer eingesetzt. Mehr Details findet ihr hier. Vegan: DMF freies und pflegeleichtes Lederimitat für mehr Tierwohl. Zudem überzeugt es durch seine pflegeleichte Eigenschaft und kann in puncto Haltbarkeit uneingeschränkt mit seinem tierischen Pendant mithalten. Mehr Details gibt es hier.

Bionti Loana Lavablack (vegan)

Ich habe das vegane Bionti Loana Lavablack Armband an meiner Apple Watch ausprobiert und finde den Look toll. Das schwarze Band passt super zur dunklen Mitternacht-Uhr und steht einem Echtleder-Band in nichts nach. Das Band ist für einen Handgelenksumfang zwischen 150 und 197 Millimeter geeignet, ist wasserresistent und kommt mit einer hochwertigen Solid-Schließe aus Edelstahl. Die Kanten des Bands werden von Hand geschliffen, die Herstellung erfolgt „Made in Germany“.

Erwähnen möchte ich auch die Verpackung, die meiner Meinung nach etwas zu groß ist, dafür aber besonders elegant und komplett kompostier- und recyclebar ist. Die Aufklappverpackung enthält Informationen zum Band, Details zur Serie sowie weitere Hintergrundinformationen zu Bionti selbst.

Das vegane Lederimitat riecht leicht nach Leder und fühlt sich gut an. Anfangs ist das Band noch etwas steif, nach einigen Tagen schmiegt sich das Armband aber an und der Tragekomfort erhöht sich noch einmal. Pluspunkt: Ein dunkles Band passt zu jedem Outfit, egal ob dunkler Pulli oder helles Hemd.

Das Bionti Loana Lavablack Band kostet 59 Euro und ist auch das günstigste Band im Bionti-Sortiment. Im veganen Sortiment findet ihr weitere Varianten und Farben, die Modelle Lovere sind mit 69 Euro etwas teurer.

Bionti Engadine Cinnamon (Bio)

Als zweites Armband habe ich das Bionti Engadine Cinnamon Band ausprobiert, das aus der Bio-Serie stammt. Hier kommt Bio Nappaleder zum Einsatz und das ist von Haus aus wirklich sehr geschmeidig. Das Band passt sich direkt aus der Verpackung heraus an das eigene Handgelenk an und der Tragekomfort ist außerordentlich gut. Auch hier gibt es eine handvernähte Schlaufe mit X-Stich, handgeschliffene Kanten sowie hochwertige Schließen aus Edelstahl. Das Band eignet sich für einen Handgelenksumfang zwischen 150 und 197 Millimeter.

Als Schließe könnt ihr euch zwischen der Classic-Schließe und der etwas größeren Wings-Schließe entscheiden. Das Bionti Engadine Cinnamon mit Wings-Schließe kostet 99 Euro. Andere Modelle aus der Bio-Reihe kosten 89 Euro oder 119 Euro. Klickt euch gerne auf diese Übersichtsseite.

Fazit und 25 Prozent Rabatt

Die nachhaltigen Bionti Armbänder für die Apple Watch sind zu empfehlen. Mir hat es vor allem das geschmeidige Engadine Cinnamon angetan. Wer viel Wert auf Nachhaltigkeit legt, findet bei Bionti hochwertige und in Deutschland hergestellte Armbänder, deren Leder ohne Schadstoffe, wie etwa Chrom, gegerbt ist. Mir gefallen nicht nur die Armbänder an sich, sondern auch die Philosophie dahinter.

Fall ihr ein tolles Bionti Band im Shop gefunden habt oder einem Apple Watch-Fan ein Geschenk machen wollt, könnt ihr mit unserem Gutscheincode APPGEFAHRENBIONTI25 25 Prozent sparen. Der Gutschein ist für alle Modelle und Reihen gültig.