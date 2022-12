Das Beste aus 2022: Fabians App des Jahres

Seit gefühlten Ewigkeiten habe ich OneFootball genutzt, um Fußball-Ergebnisse und andere Details rund um den schönsten Sport der Welt mit dem iPhone abzurufen. In der Bundesliga-freien Zeit war es dann mal Zeit für etwas Neues: Ich habe nach einer Fußball-App gesucht, die bereits Live Activities bietet. Das sind die Echtzeit-Anzeigen auf dem Sperrbildschirm (siehe Titelbild) und in der Dynamic Island.

Fündig geworden bin ich bei FotMob (App Store-Link), einer kostenlosen Anwendung für iPhone und iPad. Mittlerweile habe ich das Entwicklerteam sogar mit einem Abo unterstützt, was ich bei der Fülle von Live-Daten absolut in Ordnung finde. Drein Monate gibt es für 2,99 Euro, ein ganzes Jahr für 8,49 Euro – leider aber ohne Familienfreigabe.

In FotMob bleibt kaum ein Wunsch offen

Im Prinzip bietet FotMob alles, was man rund um eine Fußball-App erwarten würde. Es gibt einen News-Bereich und natürlich die Live-Daten, in den höheren Spielklassen gibt es hier natürlich auch Live-Ticker. Besonders beeindruckt hat mich dabei die Fülle der Daten. So kann man sich beispielsweise bei Toren genau anzeigen lassen, von wo der Torschütze geschossen hat und wo der Ball im Tor eingeschlagen ist.

Es sind aber auch die kleinen Details, mit denen FotMob punkten kann. Auf der Detail-Seite eines Spiels wird beispielsweise auch angezeigt, auf welchem TV-Sender oder Streaming-Dienst man das Spiel live verfolgen kann. Und bei vielen Spielen kann man einen Live-Radio direkt in der App starten.

So hat es FotMob quasi in der Nachspielzeit des Jahres noch auf die erste Seite meines Homescreens geschafft. Und das, obwohl es bis zum nächsten Bundesliga-Spiel ja noch eine ganze Weile ist. Meine Empfehlung: Schaut euch FotMob auf jeden Fall mal an!