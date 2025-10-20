Apple zeigt alle MLS Playoff-Spiele kostenlos auf Apple TV

Apple macht Fußballfans ein Geschenk: Alle Spiele der MLS-Playoffs können in diesem Jahr ohne zusätzliche Kosten auf Apple TV gestreamt werden, sodass ein separates MLS Season Pass-Abo dafür nicht nötig ist.

Damit öffnet Apple die Türen für alle, die sonst nur gelegentlich in die Major League Soccer reinschauen. Der Zeitpunkt ist clever gewählt: Wahrscheinlich will Apple mit dieser Aktion noch mehr Zuschauer für den kommenden Season Pass 2026 gewinnen – also für die nächste reguläre Saison. Und da sowohl Marco Reus als auch Thomas Müller in der MLS spielen, wird die Liga auch hierzulande sicherlich Anhänger finden.

MLS Saison Pass 2025 vergünstigt kaufen

Im September hatte Apple bereits an der Preisschraube gedreht und den MLS Season Pass deutlich günstiger gemacht. Statt 99 Euro zahlen Apple TV-Abonnenten jetzt nur noch 25 Euro für die restliche Saison 2025. Für alle anderen sinkt der Preis von 99 auf 29 Euro.

Die Aktion kommt zudem nur wenige Tage, nachdem Apple einen weiteren großen Deal verkündet hat: Ab 2026 sichert sich Apple die Übertragungsrechte für die Formel 1 in den USA. Im Rahmen dieser Vereinbarung erhalten Apple-TV-Abonnenten Zugang zu F1 TV Premium-Inhalten – ebenfalls ohne Zusatzkosten. Zum Vergleich: In den USA kostet F1 TV Premium normalerweise rund 16,99 US-Dollar pro Monat.

Seit 2023 kostet der MLS Season Pass extra, selbst wenn bereits Apple TV abonniert ist. Mit der neuen Öffnung der Playoff-Spiele zeigt Apple also, dass man den Sportbereich weiter ausbaut und neue Wege sucht, Zuschauer dauerhaft an Apple TV zu binden.