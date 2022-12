Die Top-Themen der Woche: Ja, ist denn heut‘ schon Weihnachten?

Da sitzt man gedankenverloren zwischen Lego-Steinen, Paw Patrol und einer Katze neben dem Weihnachtsbaum und überlegt, was man denn heute noch nettes für seine Leserinnen und Leser auf ein leeres Blatt Papier tippen könnte – bis sich pünktlich wie die Maurer eine kleine Erinnerung zu Wort meldet: Die Top-Themen der Woche. Anscheinend ist heute Sonntag.

Ein großes Dankeschön geht daher raus an die Macher von Things 3 (App Store-Link). Die Todo-App nutzen wir auf dem Mac und dank der Cloud-Anbindung hat sie sich für uns zum optimalen Helfer entwickelt. Wir können Aufgaben und kleine Erinnerungen einfach eintragen, so dass auch der jeweilige gegenüber automatisch informiert wird. Zwar kostet Things mit 59,99 Euro etwas mehr, das ist uns aber immer noch lieber als ein Abo.

Den Wochenrückblick möchte ich auch noch nutzen, um euch auf ein paar kleine Dinge zu erinnern, die ihr heute unbedingt erledigen solltet. Da wäre zum Beispiel das 24. Türchen in unserem Adventskalender mit einem coolen E-Scooter als Gewinn. Und im Hueblog bekommt ihr die Chance auf ein großes Hue-Paket im Wert von mehr als 500 Euro. An beiden Gewinnspielen könnt ihr noch am 1. und 2. Weihnachtstag teilnehmen.

Alle Top-Themen der Woche im Überblick