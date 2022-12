Die beste Smartphone-Kamera 2022: Marques Brownlee lässt abstimmen

Der YouTuber Marques Brownlee ist einer der bekanntesten seiner Zunft im Tech-Bereich und kommt auf mehr als 16 Millionen Abos für seinen Kanal MKBHD. Er hat nun in einem knapp 15-minütigen Video bei YouTube einen Vergleichstest von aktuellen Smartphone-Kameras online gestellt.

Der „Blind Smartphone Camera Test 2022“ wird in diesen Jahr mit dem Zusatz „Scientific Edition“ versehen, da Brownlee anders als in den vergangenen Jahren nicht die Zusehenden in mehreren 1-gegen-1-Ausscheidungsduellen über die Gewinner-Kamera entscheiden lässt, sondern wissenschaftliche Methoden heranzieht. Dem Test stellen mussten sich insgesamt 16 Smartphones, die in diesem Jahr erschienen sind. Mit ihnen wurden jeweils drei exakt identische Fotomotive bei Tageslicht, bei Nacht und im Porträtmodus aufgenommen und in einem ELO-Ranking – unter anderem bekannt vom Schach und Tischtennis – bewertet. Über einen Algorithmus kann so bei direkten 1-gegen-1-Gegenüberstellungen und entsprechenden Bewertungen der User unkompliziert eine Rangliste erstellt werden.

Angetreten im „Blind Smartphone Camera Test 2022 Scientific Edition“ sind die folgenden Smartphone-Modelle, darunter auch das iPhone SE und das iPhone 14 Pro.

Huawei Mate 50 Pro

Apple iPhone 14 Pro

Moto Edge 2022

Nothing Phone 1

OnePlus 10 Pro

Oppo Find X5

Google Pixel 6A

Realme 10 Pro+

ROG Phone 6

Apple iPhone SE

Google Pixel 7 Pro

Samsung Galaxy S22 Ultra

Sony Xperia 1 IV

Xiaomi 12s Ultra

Asus Zenfone 9

Vivo X80 Pro+

Insgesamt wurden ganze 21,2 Millionen Stimmen von den MKBHD-Followern vergeben. Das komplette Ergebnis der Abstimmung wollen wir hier natürlich nicht vorweg nehmen, aber wir können bereits sagen, das iPhone 14 Pro schaffte es nicht in die Top 3 der ELO-Gesamtwertung. Das komplette Video von Marques Brownlee mit allen Smartphone-Modellen, der Erklärung zum Bewertungssystem und der Auswertung findet ihr abschließend unter dem Artikel. Wie zufrieden seid ihr mit eurer iPhone-Kamera?

Fotos: MKBHD/YouTube.