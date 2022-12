Bald nicht mehr fest verbaut: Europäische Union stellt neue Akku-Vorgaben auf

In den kommenden Jahren wird der Bedarf an Akkus und Batterien massiv steigen. Dafür sorgt eine zunehmende Elektrifizierung, die vor allem im Straßenverkehr vorangetrieben wird: Elektroautos und -busse, E-Bikes, Elektroroller und andere Fahrzeuge sind schon heute zahlreich auf den Straßen vertreten, in Zukunft sollen es noch mehr werden. Damit steigt auch die Nachfrage nach Akkus und Batterien, die laut des Weltwirtschaftsforums bis 2030 etwa 14 Mal so hoch ausfallen soll wie aktuell.

Die Europäische Union hat sich dieses Umstandes nun angenommen und arbeitet an einer neuen Verordnung für Akkus und Altbatterien. Ein erster Vorschlag wurde vor wenigen Tagen vom Europaparlament und dem Europäischen Rat verabschiedet, in dem auch erste Eckpunkte der neuen Akku-Verordnung zu finden sind. Das entsprechende Dokument der EU lässt sich hier in voller Länge nachlesen.

Eines der Ziele der neuen Verordnung ist es, für mehr Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit im gesamten Lebenszyklus der Akkus zu sorgen. Nicht nur soll die Verwendung von Materialien auf dem Prüfstand stehen, sondern auch die Herkunft dieser. In der neuen Verordnung inbegriffen sind nicht nur Fahrzeug-Akkus, sondern jegliche Exemplare, die in der EU zum Einsatz kommen. Damit inbegriffen sind auch Akkus, die in Smartphones, Tablets und Laptops verbaut werden.

Bestimmte Anteile von wiederverwerteten Materialien gefordert

Die EU fordert insbesondere von den Herstellern, dass sie zu bestimmten Anteilen auf wiederverwertete Materialien setzen. Für Kobalt wird beispielsweise 16 Prozent gefordert, bei Blei 85 Prozent, und jeweils 6 Prozent bei Lithium und Nickel. Auch die Rückführung verkaufter und entsorgter Geräte wird thematisiert: Hier setzt die EU ein anspruchsvolles Ziel von 45 Prozent bis 2023 und 73 Prozent bis 2030. Bei Elektrofahrzeugen soll der Prozentsatz sogar bei ganzen 100 Prozent liegen.

Vor allem bei Automobilherstellern und Tech-Unternehmen dürfte die neue EU-Verordnung auf wenig Gegenliebe stoßen, da sie neue Wege und Kooperationen finden müssen, um ihre Akkus nachhaltiger zu produzieren und zu recyceln. Hersteller wie Apple werden zudem aufgefordert, leicht austauschbare Akkus zu verbauen, so dass Endkunden und -kundinnen diese selbst entnehmen und wechseln können. Die Vorgabe soll erst 3 1/2 Jahre nach Inkrafttreten greifen, allerdings wären dann auch Geräte wie das iPhone, iPad oder MacBooks betroffen, die gegenwärtig über fest verbaute Akkus verfügen. Hersteller von Elektronikgeräten argumentieren häufig, dass austauschbare Akkus zu einem dickeren Design führen würden. Hier bleibt abzuwarten, wie entsprechende Konzerne auf die Verordnung reagieren werden.

So oder so müssen mit der neuen EU-Verordnung viele Hersteller, die in ihren Produkten auf Akkus setzen, wohl komplett umdenken, wenn sie weiter auf dem europäischen Markt vertreten sein wollen. Die Verordnung muss noch in einer finalen Version vom Europaparlament und -rat genehmigt werden, dürfte aber nach Inkrafttreten für einige größere Änderungen sorgen.