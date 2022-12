Netflix: Neue Fitness-Inhalte über Nike Training Club-Workouts geplant

Der bekannte Videostreaming-Anbieter Netflix (App Store-Link) will noch in diesem Jahr Fitness-Inhalte auf der eigenen Plattform anbieten. So erklärt das Unternehmen in einer Ankündigung vom gestrigen Mittwoch. Netflix-User sollen erstmals noch im Dezember dieses Jahres in der Lage sein, Fitness-Inhalte vom Nike Training Club bei Netflix streamen zu können.

Jedes Nike Training Club-Programm besteht aus mehreren Episoden – insgesamt 30 Stunden Trainingseinheiten, die in zwei Staffeln veröffentlicht werden. Die Programme werden in mehreren Sprachen in allen Netflix-Abonnements verfügbar sein und Workouts für alle Fitnesslevel und Interessen anbieten. Netflix beschreibt den Nike Training Club als den „ultimativen Trainingspartner, geführt von Nikes zertifizierten Trainern“. Das Programm bietet eine Reihe von Optionen für Menschen aller Fitnessstufen, darunter Krafttraining, Yoga und hochintensive Workouts.

In der ersten von zwei Staffeln gibt es die folgenden Fitnessprogramme bei Netflix:

Kickstart Fitness with the Basics (13 Episoden)

Two Weeks to a Stronger Core (7 Episoden)

Fall in Love with Vinyasa Yoga (6 Episoden)

HIT & Strength with Tara (14 Episoden)

Feel-Good Fitness (6 Episoden)

Die erste Staffel der Nike Training Club-Inhalte wird am 30. Dezember 2022 veröffentlicht werden, weitere Programme sollen im nächsten Jahr bei Netflix Einzug halten. Um die Trainings-Sessions bei Netflix zu finden, soll es genügen, nach „Nike“ zu suchen, um die Workout-Sammlung angezeigt zu bekommen. Mit diesem Schritt will der Videostreaming-Anbieter das eigene Angebot weiter diversifizieren und so wohl weitere User zur eigenen Plattform locken. Zudem steht man nun in direkter Konkurrenz zum Fitness+ -Angebot von Apple, das monatlich mit 9,99 Euro bzw. 79,99 Euro/Jahr zu Buche schlägt.