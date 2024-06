watchOS 11 ermöglicht individuelles Bewegungsziel für jeden Tag in der Woche

„Close Your Rings“ ist für viele Nutzer und Nutzerinnen ein tägliches Ziel, um das festgesetzte Bewegungsziel zu erreichen. In der Fitness-App kann man das Bewegungsziel hinterlegen, das dazu motiviert jeden Tag aktiv zu sein. So gerne ich jeden Tag meine Ringe schließen möchte, schaffe ich das häufig nicht. Allerdings gilt das hinterlegte Bewegungsziel immer für jeden Tag, was nicht immer optimal ist, da sich Gewohnheiten ändern können. Wer zum Beispiel zwei Mal die Woche zum Sport geht und die Tage dazwischen weniger aktiv ist, wird das Bewegungsziel an diesen Tagen wohl nicht erreichen.

Mit iOS 18 und watchOS 11 könnt ihr endlich eigene Bewegungsziele für jeden Tag in der Woche individuell bestimmen. In der Fitness-App auf dem iPhone könnt ihr einen eigenen Plan anlegen und für jeden Tag bestimmen, wie viele Kalorien ihr verbrennen wollt. Die Ziele könnt ihr sowohl auf der Apple Watch als auch auf dem iPhone ändern, allerdings benötigt ihr die Beta-Version von iOS 18 beziehungsweise watchOS 11.

Mit „Ring anhalten“ könnt ihr eine Pause einlegen

Des Weiteren könnt ihr in der Fitness-App die neue Option „Ring anhalten“ verwenden, mit der ihr das Bewegungsziel für bestimmte Tage pausieren könnt. Derzeit kann man die Ringe für bis zu 90 Tage pausieren und jederzeit wieder aufnehmen.

Sowohl iOS 18 als auch watchOS 11 sind nur als Beta-Version für Entwickler und Entwicklerinnen erhältlich. Die Public Beta startet im Juli dann für alle.