Vention 5.000 mAh Powerbank: Kompaktes 20W-Zubehör mit USB-C und Lightning

Wenn ich unterwegs bin und etwas zusätzlichen Saft für mein iPhone 15 Pro benötige, setze ich mittlerweile auf MagSafe-kompatible Powerbanks, die sich ganz einfach an die Rückseite des Geräts anheften lassen und kein extra Kabel zum Aufladen benötigen. Wer allerdings verschiedene Geräte aufladen möchte, darunter auch solche mit dem mittlerweile veralteten Lightning-Anschluss von Apple, kann zur kompakten Vention-Powerbank mit einer Kapazität von 5.000 mAh greifen.

Die Vention Powerbank verfügt über eine Kapazität von 5.000 mAh und bietet eine bidirektionale Ladung an: Über das mitgelieferte kurze Multikabel mit USB-C- und Lightning-Anschluss ist es möglich, die Powerbank sowohl per USB-C mit bis zu 18 Watt Leistung aufzuladen, als auch mit bis zu 20 Watt per USB-C oder Lightning Geräte mit Strom versorgen zu können.

Der Hersteller Vention gibt für die kleine Powerbank Maße in der Größe eines Lippenstifts an. Nachdem ich das Accessoire selbst in den Händen halten und ausprobieren konnte, kann ich dies keinesfalls bestätigen: Die Powerbank wiegt rund 145 Gramm und kommt auf Maße von 9,9 x 3,0 x 3,0 cm – das ist deutlich größer als ein handelsüblicher Lippenstift, allerdings immer noch kompakt genug, um im Reisegepäck oder im Rucksack für die Uni Platz zu finden.

Abgerundete Ecken, matte Oberfläche und Farbverlauf

Ausgestattet ist die Vention Powerbank darüber hinaus mit drei kleinen weißen Lade-LEDs, die den jeweiligen Akku- oder Ladezustand des Zubehörs anzeigen. Das mitgelieferte, rund 12 cm lange, stoffummantelte Multi-Ladekabel steht in Gehäusefarbe zur Verfügung und soll sich laut Hersteller auch als Lanyard nutzen lassen, um die Powerbank beispielsweise an Rucksäcken oder Handtaschen befestigen zu können. Diesen Schritt würde ich allerdings nicht empfehlen, da sich mindestens eines der beiden Kabelenden bei etwas mehr Zug von der Powerbank löst. Zum schnellen Unterhaken am Finger mag diese Transportlösung noch geeignet sein, für mehr allerdings nicht.

Das Design der Vention Powerbank ist schlicht und simpel gehalten, und liegt dank abgerundeten Ecken sowie einer leichten Mattierung der Oberfläche auch gut in der Hand. Der Hersteller gibt an, dass man bei diesem Modell „ein zweifarbiges Spritzgussverfahren, das einen Farbverlauf erzeugt und eine nebulöse, traumhafte Atmosphäre schafft“, verwendet habe. Bei meinem vorliegenden Exemplar in der grauen Farbvariante fällt dieser Farbverlauf von Grau nach Weiß allerdings kaum auf. Wer Wert auf dieses Feature legt, sollte sich daher die drei bunteren Varianten in Blau, Rosa und Gelb ansehen, die dies deutlicher zur Geltung kommen lassen.

Kapazität reicht für rund eine iPhone-Aufladung

Doch was wäre eine Powerbank ohne das Aufladen eines externen Geräts? Das hier vorgestellte Exemplar von Vention liefert eine Kompatibilität mit allen iPhones, mit iPads und auch mit vielen Android-Geräten, und kann die verbundenen Geräte mit bis zu 20 Watt Leistung mit Strom versorgen. Ich habe den direkten Versuch gestartet und mein nur noch 5 Prozent Akku aufweisendes iPhone 15 Pro an die Powerbank angeschlossen. In rund 1:15 Stunden war der iPhone-Akku bis auf 98 Prozent geladen, ehe die Powerbank sich von selbst ausschaltete. Je nach iPhone-Modell, der zwischenzeitlichen Nutzung des iPhones während des Aufladens und genutztem Anschluss der Powerbank kann man also grob überschlagen, dass sich ein aktuelles 6,1″-iPhone rund einmal mit dem kleinen Kraftpaket von Vention aufladen lässt. Dank der maximalen Ausgangsleistung on 20 Watt kann man auch sogar dem iPad wieder etwas Leben einhauchen, hier reicht es aber definitiv nicht für eine volle Ladung.

Wer sich für den kompakten, aber vergleichsweise leistungsfähigen externen Akku von Vention interessiert, findet die kleine Powerbank derzeit zum um 17 Prozent rabattierten Preis von 19,91 Euro in den vier Farben Grau, Blau, Rosa und Gelb bei Amazon. Sonst wird der reguläre Kaufpreis von 23,99 Euro fällig. Die Auslieferung erfolgt inklusive eines optionalen kostenlosen Prime-Versands am nächsten Werktag.

