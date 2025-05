Die Highlights der Woche: Ein Balkonkraftwerk mit Abo?

Gleich zwei neue Balkonkraftwerk-Systeme mit Speicher sind in dieser Woche durchgestartet. Seit Dienstag kann man das bereits von mir für gut befundene System von Anker Solix bestellen, die Solarbank 3 Pro. Seit Mittwoch sind Bestellungen für den innovativen Konkurrenten von EcoFlow möglich, die neue Stream Serie setzt auf Satelliten-Speicher, um die maximale 800 Watt Ausgangsleistung zu umgehen.

Doch ausgerechnet hier gibt es aktuell noch einige Fragezeichen, denn EcoFlow hat einige Funktionen mit einem kostenpflichtigen Abo gekennzeichnet. Wer die intelligente KI nutzen will, unter anderem im Zusammenhang mit dynamischen Stromtarifen, der soll 9,90 Euro pro Monat bezahlen. Das dürfte vor allem in der dunklen Jahreszeit deutlich am monatlichen Ertrag nagen.

Oder tut sich vielleicht noch etwas? EcoFlow hat mir gegenüber geäußert, dass man am 15. Mai neue Informationen liefern wird. Ich werde schon vorher versuchen, an die Details zu kommen – am Mittwoch mache ich einen Abstecher zur Intersolar nach München, auf der Messe sind alle großen Balkonkraftwerk-Hersteller vertreten.

Außerdem planen wir für die kommenden drei bis vier Wochen zwei weitere Testberichte zum Thema. Ein neues System von Zendure ist bereits bei uns eingetroffen und bei meinen Versuchskaninchen im Nachbarhaus installiert. Außerdem liefert auch Jackery ein neues Balkonkraftwerk, das wir uns noch im Detail ansehen werden.

Neues auf unserem Hueblog

Zu der mehr als interessanten WiZ HDMI Sync Box werde ich euch nächste Woche auch noch ein paar Details liefern, auf dem Hueblog findet ihr sie bereits jetzt. Inklusive Leuchtstreifen und für nur 89,99 Euro scheint sie eine preislich sehr attraktive Lösung zu sein, um einen Ambilight-ähnlichen Effekt auf dem Fernseher zu erstellen.

