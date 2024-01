MarkenDetektive: Diverse Updates nach App-Kritik

Im Dezember habe ich euch die App „MarkenDetektive“ (App-Store-Link) vorgestellt, mit der ihr prüfen könnt, welche Marken hinter welchen No-Name-Produkten stecken. Ich hatte einige Kritikpunkte in meinem Text aufgeführt und in den Kommentaren haben einige von euch weitere Punkte angebracht, die vor allem eine Kritik am Premium-Modell beinhalteten. Die Entwickler haben sich meine und eure Punkte zu Herzen genommen und in den letzten zwei Wochen diverse Updates veröffentlicht, die einige „Pain Points“ abmildern dürften.

Als Rezensentin oder auch als Nutzerin, die in Kommentaren Feedback zu Produkten gibt, freue ich mich natürlich, wenn die Entwickler meine Kritik annehmen und umsetzen. So ist es bei MarkenDetektive passiert. Ich habe alle Updates der App für euch zusammengetragen.

Anmeldung und Datenschutz

Ihr hattet in euren Kommentaren bemängelt, dass es zwingend einen Account brauche, um die App nutzen zu können. Tatsächlich ist der Betrieb der App auch ohne Account möglich. Wenn ihr die App nun ladet, wird euch diese Option deutlicher angezeigt, sodass ihr den Anmeldeschritt einfach überspringen könnt. Zusätzlich wird man nach dem ersten Tutorial nicht mehr direkt zur Anmeldemaske geleitet.

Abo-Modell und Funktionalität

Ein großer Kritikpunkt waren das Abo-Modell und die wenigen verfügbaren Funktionen in der Free-Version. Hier haben die Entwickler nachgebessert und zum einen einen 14-tägigen Testzeitraum für die Premium-Version eingeführt und zum anderen den Funktionsumfang der kostenlosen Variante erweitert: Es wurden weitere Kategorien zur Free-Version hinzugefügt und ab sofort werden bei enttarnten Produkten auch weitere Matches beim jeweiligen Supermarkt angezeigt.

Der Abo-Preis der Premium-Version wurde auf 2,99 Euro pro Monat bzw. 19,99 Euro pro Jahr gesenkt. Ich würde zwar immer noch einen Einmalkauf favorisieren, aber vielleicht überzeugt der Testzeitraum euch ja, dass sich auch ein Abo lohnen könnte.

Datenbank

Ich hatte angemerkt, dass der Nutzen einer App wie MarkenDetektive von der Anzahl der erfassten Artikel abhängt. Die Entwickler schreiben dazu, dass aktuell 750 Produkte erfasst seien. Erklärtes Ziel sei es, im Januar 1.000 Produkte in der Datenbank zu listen. Auch sollen vermehrt Bio-Produkte hinzukommen. Hier ist also Geduld gefragt oder eben ein eigenständiges Recherchieren und Erfassen von Produkten in der App.

Produktrecherche und Unterschiede

Einige von euch haben zurecht bemängelt, dass es sich bei den No-Name-Produkten nicht immer um 1-zu-1-Kopien des Originals handelt und es darum eben nicht unbedingt eine Alternative sei, das günstigere Produkt zu kaufen. Die App-Entwickler planen darum, neue Features einzuführen, anhand derer ihr klarer erkennen könnt, welche Produkte eine tatsächliche Kopie sind und welche Produkte sich inwiefern vom Original unterscheiden. Wann diese neuen Funktionen veröffentlicht werden, ist allerdings noch nicht bekannt. Auch hier ist also noch ein wenig Geduld gefragt.

Was meint ihr? Lohnt sich nun ein zweiter Blick auf MarkenDetektive?