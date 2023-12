MarkenDetektive: Marken hinter No-Name-Produkten herausfinden

Es ist kein Geheimnis, dass in Discounter-Produkten oft das gleiche steckt, wie in den entsprechenden Markenartikeln. Denn oftmals werden diese Produkte in der selben Fabrik produziert und dann – unterschiedlich verpackt – an die einzelnen Supermärkte ausgeliefert. Dabei gibt es allerdings oftmals kleine Änderungen in der Rezeptur. Wem bekannt ist, welche Marke hinter No-Name-Produkten steckt, kann deutlich sparen. Die App „MarkenDetektive“ (App-Store-Link) will euch dabei helfen.

Ein großer deutscher Milchproduzent produziert bekannte Milchreis-Variationen, die in fast jedem Supermarkt verfügbar sind. Was manche nicht wissen: Derselbe Milchproduzent verkauft seinen Milchreis auch als No-Name-Produkte bei den gängigen Discountern. Anstatt 89 Cent für das Markenprodukt zu bezahlen, bekommen Verbraucherinnen und Verbraucher das fast gleiche Produkte anders verpackt für 45 Cent bei Aldi, Lidl und Co.

Das ist nur ein Beispiel für eine gängige Praxis in der Lebensmittelindustrie. Die App „MarkenDetektive“ ist angetreten, die Marken hinter den No-Name-Produkten zu enttarnen und euch auf diese Weise dabei zu helfen, Geld zu sparen. Ich habe mir die Anwendung genauer angesehen.

Barcode scannen und Produkte enttarnen

Die App funktioniert nach einem einfachen Prinzip: Ihr scannt den Barcode eines beliebigen Artikels oder tippt dessen Namen in das Suchfeld ein und erhaltet eine Info darüber, wer hinter dem gewählten Produkt steckt. Zugleich wird euch angezeigt, wie viel das Markenprodukt für gewöhnlich kostet und zu welchem Preis die No-Name-Alternative verkauft wird. So seht ihr auf einen Blick, wie viel ihr sparen könnt, wenn ihr auf das Nicht-Markenprodukt zurückgreift. Das Einsparpotential ist dabei unter Umständen beträchtlich.

Wollt ihr ein wenig stöbern, bietet euch die App auf dem Start-Screen diverse Produktkategorien an, in denen ihr Markenprodukte und Handelsmarken durchsuchen könnt. Auch beliebte Produkte werden auf der Startseite dargestellt, ebenso neue „enttarnte“ Artikel.

Jedes Produkt könnt ihr per Tipp auf einen kleinen Einkaufswagen auch auf eure Einkaufsliste setzen. Diese Funktion finde ich allerdings etwas unglücklich gestaltet, da die Liste in der Ansicht zwischen „Marken“ und „Handelsmarken“ unterscheidet, was meiner Meinung nach im Falle einer Einkaufsliste wenig Sinn ergibt. Darüber hinaus lässt sich keine vollständige Liste erstellen, weil Produkte, die nicht in der App hinterlegt sind, nicht zur Liste hinzugefügt werden können.

Eine App wie MarkenDetektive lebt aber natürlich auch von ihrer Datenbank. Je mehr Artikel erfasst sind, desto hilfreicher ist die App. Und hier steht MarkenDetektive zumindest für mich noch am Anfang. Ich kaufe gerne Bio-Produkte und greife dabei entweder auf das „Original“ oder die Hausmarken von Edeka und Co. zurück. All diese Produkte, die ich dazu beim App Test ausprobiert habe, sind allerdings noch nicht in der App hinterlegt. Hier muss ich vermutlich noch etwas warten, um selbst auch einen echten Nutzen aus der App zu ziehen. Tatsächlich können aber auch die Nutzerinnen und Nutzer von MarkenDetektive Produkte prüfen und einreichen, um die Datenbank zu füttern.

Kostenlos laden, mit Abo werbefrei nutzen

MarkenDetektive könnt ihr kostenlos im App Store laden. Wollt ihr die App werbefrei nutzen, kostet euch das 2,99 Euro pro Monat bzw. 19,99 Euro pro Jahr. Meiner Meinung nach wäre ein Einmalkauf hier die fairere Lösung, da es ja auch insgesamt darum geht, die eigenen Kosten zu senken. Wer nicht noch ein Abo abschließen will, muss dann mit den Werbeeinblendungen Vorlieb nehmen. Für den Betrieb braucht ihr ein iPhone auf dem mindestens iOS 13 läuft oder einen Mac mit macOS 11 oder neuer.