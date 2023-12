Kontingentpreise: Apple kündigt neue Preisoption für App Store-Abos an

Apple hat eine neue Funktion für Abonnements im App Store angekündigt, die als „Contingent Pricing“ bezeichnet wird. Nach Angaben des Unternehmens bietet dies Entwickelnden eine neue Möglichkeit, „Abonnenten zu gewinnen und zu halten“, indem sie „einen ermäßigten Abonnementpreis anbieten, solange sie aktiv ein anderes Abonnement abgeschlossen haben.“ In einem kurzen Beitrag auf der Apple Entwickler-Website erklärt der Konzern die Option wie folgt:

„Kontingentpreise für Abonnements im App Store – eine neue Funktion, die Ihnen hilft, Abonnenten zu gewinnen und zu halten – ermöglicht es Ihnen, Ihrer Kundschaft einen ermäßigten Abonnementpreis anzubieten, solange sie aktiv ein anderes Abonnement abgeschlossen haben.“

Einer der interessantesten Aspekte dieser neuen Funktion zur Preisgestaltung ist, dass sie für Abos von einem oder zwei verschiedenen Entwickelnden verwendet werden kann. Apple erklärt, dass diese zum Beispiel neue User mit einem vergünstigten Preis locken können, wenn man bereits ein anderes Abonnement abgeschlossen hat.

Kooperation von Apple mit Paramount?

So wäre es zum Beispiel denkbar, dass Personen, die bereits über ein aktives Apple TV+-Abo verfügen, andere Streamingdienste vergünstigt abonnieren können. Apple soll gegenwärtig in Gesprächen mit Paramount stehen, um so möglicherweise eine Kooperation für Paramount+ anzustreben. Die Abwicklung der Aktionsangebote würde über den App Store erfolgen und könnte beispielsweise lauten: Wer bereits ein Apple TV+ Abo vorweisen kann, kann Paramount+ zum halben Preis abonnieren.

Aktuell laufen bereits erste Tests mit ausgewählten Entwicklerstudios, im Januar des nächsten Jahres will Apple weitere Informationen über die neuen Kontingent-Abopreise kommunizieren. Die Aktionspreise sollen sich zum einen in den jeweiligen Anwendungen entdecken lassen, aber auch direkt im App Store beworben werden können. Interessierte Entwickelnde können sich anmelden, um benachrichtigt zu werden, wenn im Januar weitere Details verfügbar sind.