iOS und tvOS 17.2: Film- und Serienlisten bei iTunes nicht mehr verfügbar

Mit iOS 17.2, iPadOS 17.2 und tvOS 17.2 hat Apple die Option zum Kauf von Serien und Filmen aus den iTunes Store-Apps entfernt und leitet die Kundschaft stattdessen auf die Apple TV-App um. Leider hat Apple mit der Zusammenlegung von Käufen und dem Ansehen von Inhalten in der Apple TV-App auch gleichzeitig die Wunschlisten abgeschafft – sehr zum Unmut von Personen, die diese Funktion genutzt haben.

Auf zahlreichen Plattformen, darunter bei Reddit, Twitter und im Apple Support-Forum beschweren sich Nutzer und Nutzerinnen über die Änderung, über die im Vorfeld nicht informiert wurde. Auch in den Foren vom Apple-Blog MacRumors mehren sich die Berichte. Im Apple Support-Forum ist unter anderem zu lesen:

„Ich habe gerade auf tvOS 17.2 auf beiden meiner 4K Apple TV aktualisiert, die neue ATV-App ist schön und alles, sicherlich schneller als die alte Filme und TV-Serien-App […]. Was mir allerdings nicht gefällt, ist, dass sowohl meine Wunschliste (aus der Filme-App) als auch meine Favoriten (aus der TV-Serien-App) komplett verschwunden sind. Ich hatte fast 200 Filme in meiner Wunschliste, und jetzt, nichts, sie sind einfach weg. […] Es wäre schön gewesen, wenn diese Funktionen in die neue ATV-App integriert und mit dem Rest des Apple-Ökosystems synchronisiert worden wären. […] Ich werde nie in der Lage sein, diese 2 Listen manuell neu zu erstellen :(„

Bei Reddit klagt ein User:

„Ich habe auf iOS nachgesehen, und meine Wunschliste ist komplett verschwunden. Ich habe sie seit etwa 10 Jahren aufgebaut, und sie enthielt etwas mehr als 400 Filme. Ich wünschte, Apple hätte das besser durchdacht, bevor sie uns mit einer so drastischen Änderung überraschen.“

In der iTunes Store-App auf dem iPhone und dem iPad sowie in den separaten Apps iTunes TV Shows und iTunes Movies auf dem Apple TV gab es Optionen, um beim Stöbern Serien und Filme zu einer speziellen Wunschliste hinzuzufügen, die viele Personen nutzten, um die Inhalte für später zu speichern und auf Angebote zu achten.

iTunes-Apps schon in Betaversionen von iOS/iPadOS/tvOS 17.2 deaktiviert

Die Wunschlisten wurden mit den jüngsten Updates nicht auf die Apple TV-App übertragen, so dass einige Personen, die lange Beobachtungslisten zusammengestellt hatten, nicht auf diese Listen zugreifen oder sie an einen neuen Ort kopieren können. Einige User können die iTunes Store-App auf iOS-Geräten öffnen und auf den Button in der oberen rechten Ecke tippen, um ihre Wunschlisten zu sehen – dieser Vorgang scheint allerdings nicht bei jedem zu funktionieren. Wer die Listen auf dem Apple TV zusammengestellt hat, scheint keine Möglichkeit zu haben, darauf zuzugreifen.

Mit tvOS 17.2, iOS 17.2 und iPadOS 17.2 gibt es eine „+“-Schaltfläche, die zum Speichern von Inhalten zum späteren Anschauen verwendet werden kann, aber diese fügt sie lediglich der Funktion „Als Nächstes“ hinzu, die etwas unübersichtlicher sein kann als eine traditionelle Wunschliste.

Mit tvOS 17.2 hat Apple während des Betatests die separaten Apps „iTunes Filme“ und „iTunes TV Shows“ deaktiviert. Die Option, Serien und Filme über die iTunes Store-App auf dem iPhone und dem iPad zu kaufen, wurde zum Zeitpunkt der Veröffentlichung von iOS 17.2 und iPadOS 17.2 durch ein serverseitiges Update entfernt. Bislang ist nicht klar, ob Apple angesichts der verärgerten Kundschaft Wunschlisten in irgendeiner Form wieder einführen wird – aktuell scheint dieser Schritt unwahrscheinlich. Es gab ähnliche Beschwerden, als Apple die App Store-Wunschlisten mit iOS 11 entfernte, aber auch diese Funktion wurde nicht wieder eingeführt.