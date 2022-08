Zwei Medien-Tipps für Groß und Klein: Gute Unterhaltung garantiert

Der App Store gibt heute nicht sonderlich viel leer, Automatoys habe ich schon durchgespielt und auf Amazon haben wir eine kleine Wagenladung neuer Rucksäcke zum Ausprobieren bestellt. Wenn ihr und eure Kinder ebenfalls nichts mit euer Zeit anzufangen wisst, dann haben wir heute zwei Empfehlungen für euch.

Für die „großen Kinder“ lohnt sich heute ein Blick in den iTunes Store, denn dort kann ab sofort Top Gun: Maverick gekauft werden. 16,99 Euro sind zwar nicht ganz günstig, im Kino ist man mit zwei oder drei Personen aber sicherlich deutlich teurer unterwegs. Leider kann man den Film erst ab dem 22. September ausleihen – dann werde ich ihn mir wohl auch noch mal ansehen.

Im Kino hat mir der neue Top Gun richtig gut gefallen, schon in den ersten Sekunden kommt eine wirklich grandiose Atmosphäre auf, die gepaart mit Action und Spannung bis zum Ende anhält. Die Filme, die ich in den letzten Jahren im Kino angesehne habe, kann man zwar an einer Hand abzählen – Maverick ist aber definitiv mein Favorit.

Auch der Nachwuchs will unterhalten werden

Unser dreieinhalb Jahre alter Sohn will zwischendurch auch gut unterhalten werden. Aktuell greifen wir dafür auf Spotify und Apple Musik zurück, denn dort gibt es zahlreiche Alben von „Wieso? Weshalb? Warum?“. Die Kinderbücher sind auch sicherlich ein Begriff und der „kostenlose“ Streaming-Zugriff auf zahlreiche Titel ist eine klasse Sache.

Ich ergänze den Suchbegriff noch um den Zusatz „Junior“, dann gibt es etwas kürzere und leichter verständlich Geschichten für Kinder im Alter von 2 bis 4 Jahren. Ganz egal ob Rettungsfahrzeuge, Bauernhof, Geburtstag, Flughafen oder Prinzessin, hier dürfte für jeden etwas dabei sein.

Womit lenkt ihr euch gerade ab?

Sicherlich habt ihr noch den einen oder anderen Tipp, was es aktuell an unterhaltsamen Serien, Filmen oder Alben gibt – ganz egal für welche Altersklasse. Schreibt doch einfach mal in die Kommentare, wobei ihr mitfiebert.