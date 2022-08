DKB-App bietet Suche für Umsätze und eigene Gruppen für Konten

Die moderne DKB-App (App Store-Link) für iPhone und iPad wird kontinuierlich um neue Funktionen ergänzt. Mit dem Update auf Version 1.15.0 lassen sich Umsätze jetzt auch durchsuchen. Wer zum Beispiel eine Überweisung mit einem bestimmten Betrag sucht, kann nach dem exakten Betrag suchen, allerdings können auch Namen und Überweisungsnummern eingegeben werden. Die Suche wird einfach mit einem Wisch nach unten geöffnet.

Gleichzeitig kann man für mehr Übersicht sorgen, in dem man seine Konten auch gruppieren kann. Wer gleich mehrere Konten hat, kann so zwischen Arbeit, Privat, Kinder und Co einfacher unterscheiden. Jede Gruppe kann benannt und die Konten entsprechend verschoben und sortiert werden. Im Finanzstatus gelangt man über den neuen Personalisieren-Button in die entsprechenden Einstellungen.

Alte DKB Banking-App weiterhin verfügbar

Während die neue DKB-App zwar gut gemacht ist, gibt es hier längt nicht alle Funktionen, die in der weiterhin verfügbaren DKB Banking-App (App Store-Link) bereitstehen. Immerhin: Beide Apps können parallel installiert werden.