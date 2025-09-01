Tipp aus dem App Store: Haushaltsbuch-App Monee

Bisher war diese App bei uns ein wenig unter dem Radar unterwegs, nun sind wir auf Social Media darauf aufmerksam geworden. Monee (App Store-Link) ist eine kostenlose Haushaltsbuch-App für iPhone, iPad und mittlerweile auch Android-Geräte. Die App stammt aus deutscher Entwicklung und verzichtet auf Werbung, Tracking oder In-App-Käufe.

Das war übrigens nicht immer so. Bis 2023 hat der Entwickler Stephan Lerner seine App kostenpflichtig angeboten, konnte so aber kaum Nutzerinnen und Nutzer anziehen. Seit rund einem Jahr ist Monee kostenlos – und mittlerweile wird die App täglich von 8.000 Personen verwendet.

„Seitdem ist die Nutzerzahl sprunghaft angestiegen und ich habe jede Menge Feedback und Dankbarkeit erhalten. Das bedeutet mir mehr, als ich zunächst gedacht hatte“, schreibt der Entwickler über seinen ungewöhnlichen Schritt. „Ich sage nicht, dass die App für immer kostenlos sein wird. Aber ich verspreche, dass alle Nutzer, die heute dabei sind, die App und ihre aktuellen Funktionen für immer kostenlos nutzen können.“

Diese zahlreichen Funktionen bietet Monee

Der Funktionsumfang von Monee kann sich trotzdem absolut sehen lassen. Ausgaben und Eingaben können blitzschnell eingetragen werden, danach werden sie übersichtlich dargestellt. Andere Personen einladen? Mehrere Konten erstellen? Kein Problem für Monee. Und auch an zahlreiche spannende Kleinigkeiten hat der Entwickler gedacht, beispielsweise einen flexiblen Monatsbeginn, einen einfachen Export, Filter, wiederkehrende Buchungen oder den Schutz der Daten per Face ID oder Touch ID.

Auch ein Blick in die Einstellungen von Monee darf nicht fehlen. Mir persönlich gefällt dort die Option „runde Beträge“ besonders gut, denn damit werden Nachkommastellen in der ganzen App ausgeblendet – das macht Monee aus meiner Sicht optisch noch ansprechender und übersichtlicher. Ebenfalls klasse ist die Vorausberechnung, dank der zukünftige wiederkehrende Transaktionen bereits vorab in die Budget-Berechnung einbezogen werden.

„Monee versucht nicht, sich mit deinen Bankkonten zu verbinden, dein Portfolio zu analysieren oder dir Finanzprodukte zu verkaufen. Es macht eine Sache außergewöhnlich gut: Es hilft dir zu sehen, wohin dein Geld tatsächlich geht“, schreibt der Entwickler der App. Besser könnten wir das eigentlich nicht zusammenfassen. Falls ihr mit einem digitalen Haushaltsbuch starten möchtet oder eine neue App sucht, probiert Monee auf jeden Fall mal aus.