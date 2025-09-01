Meross Heizkörperthermostat: Neues Smart Home-Zubehör mit Matter-Support

Die Smart Home-Marke Meross ist hier bei uns im Blog ein gern gesehener Gast, bietet das Unternehmen doch sehr gute und fortschrittliche Produkte für das intelligente Zuhause zu einem angemessenen Preis an. Nun hat Meross ein neues Heizkörperthermostat vorgestellt, das sich nicht nur mit dem vergleichsweise neuen Matter-Standard versteht, sondern auch Anbindungen an Apple Home, Google Home und Amazon Alexa bietet.

Im Zusammenspiel mit dem Meross-eigenen Hub MSH450 bietet das Thermostat nicht nur eine flexible Einbindung in das eigene Smart Home, sondern lässt sich auch über die entsprechenden Dienste mit Siri, Alexa oder dem Google Assistant bequem per Sprache steuern. Eine Fenster-Offen-Erkennung stoppt die Heizung zudem automatisch für 30 Minuten bei einem plötzlichen Temperaturabfall. Laut Meross lassen sich so im Winter bis zu 30 Prozent Heizkosten einsparen.

Auch eine individuelle Programmierung ist mit dem Meross Heizkörperthermostat möglich. Wie der Hersteller berichtet, lassen sich bis zu sechs Heizperioden täglich zwischen 5 und 35 Grad einrichten. So kann das Thermostat ganz eigenständig die gewünschte Temperatur für den jeweiligen Raum liefern, beispielsweise mit höheren Temperaturen, wenn man gegen Abend nach Hause kommt, und niedrigere Temperaturen für das Schlafzimmer oder wenn man nicht zuhause ist.

Dank Adapter mit 95 Prozent aller Heizungen kompatibel

Das neue Meross Heizkörperthermostat ist darüber hinaus dank eines mitgelieferten Adapters mit den meisten Heizkörpern kompatibel. Die Installation kann auch selbst mit wenigen Schritten über den M30x1,5-Thermostatkopf oder einen der Adapter selbst erledigt werden. Zum Betrieb des Thermostats werden zwei AA-Batterien benötigt, die nicht im Lieferumfang enthalten sind, ebenso wie einen der Meross-Hubs mit den Modellnummern MSH450, MSH300 und MSH400.

Das Meross Heizkörperthermostat wird ab sofort bei Amazon zu einem Kaufpreis von 59,99 Euro gelistet und wird ab dem 19. September dieses Jahres ausgeliefert. Vorbestellungen sind ab sofort möglich.