Shelly Flood Gen 4: Wasserleck-Detektor mit Multi-Protokoll-Konnektivität

Der Smart-Home-Ausstatter Shelly hat die nächste Generation seines Wasserleck-Detektors vorgestellt, der vor allem durch seine Multi-Protokoll-Konnektivität überzeugen möchte. Denn der Shelly Flood Gen 4 unterstützt sowohl WLAN, Bluetooth, Zigbee als auch Matter. Der Flood Gen 4 ist ab sofort über den Online-Shop von Shelly erhältlich.

Dank der vielfältigen Verbindungsmöglichkeiten lässt sich der neue Shelly Flood Gen 4 in nahezu jedes Smart-Home-System integrieren. Der Flood Gen 3 kam damals nur mit einer Verbindungsmöglichkeit über WLAN; die vierte Generation wurde hier also nochmal deutlich aufgerüstet. Zudem kommt die vierte Generation des Wasserleck-Detektors nun auch mit einem „Leck-Sensorkabel“, das es ermöglichen soll, größere Bereiche abzudecken, in denen ein Wasserleck erkannt werden kann.

Darüber hinaus könnt ihr mit dem neuen Modell auch zwischen Flut- und Regenerkennung wählen. Die Fluterkennung ist dabei auf das Erkennen von Überschwemmungen ausgelegt, die Regenerkennung ist für den Einsatz des Geräts im Freien gedacht. Erkennt der Sensor eine entsprechende Überschwemmung wird sofort eine Benachrichtigung an das Smartphone geschickt. Über die App lassen sich außerdem Automatisierungen einstellen.

Ab sofort im Shelly-Shop

Den batteriebetriebenen Shelly Flood Gen 4 bekommt ihr ab sofort im Onlineshop von Shelly für 29,63 Euro. Ein zusätzliches Leck-Sensorkabel, mit dem ihr die Reichweite des Sensors auf bis zu 150 Meter verlängern könnt, erhaltet ihr für 7,02 Euro.