appgefahren Ticker: Meldungen & Deals am 1. September (1 News)

Was passiert in der Apple-Welt? Unser News-Ticker verrät es euch kurz und kompakt.

Freddy
Hinweis: Artikel enthält Affiliate-Links. Was ist das?
+++ 7:54 Uhr – Soundcore Liberty 5: In-Ears von Anker schon jetzt im Preisverfall +++

Im Mai dieses Jahres gestartet, gibt es die noch neuen Soundcore Liberty 5 von Anker (Amazon-Link) deutlich günstiger. Während man eine UVP von 109 Euro angesetzt hatte, konnte man die In-Ears zum Start für 99 Euro kaufen. Nur wenige Monate später ist der Preis noch einmal deutlich gesunken, denn die Kopfhörer gibt es jetzt für nur 79 Euro – in Blau, Weiß oder Rosa.


Freddy
Seit 2010 als (Mit)-Gründer dabei, habe ich die zahlreichen Gerüchte rund um neue Apple-Produkte immer im Blick. Im Bereich Smart Home teste ich liebend gerne Saug- und Wischroboter, schaue mir HomeKit- und Matter-Gadgets an und fülle unsere Social Media-Kanäle bei Instagram, TikTok und Threads mit Leben.

