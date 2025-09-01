appgefahren Ticker: Meldungen & Deals am 1. September (1 News)

Im Mai dieses Jahres gestartet, gibt es die noch neuen Soundcore Liberty 5 von Anker (Amazon-Link) deutlich günstiger. Während man eine UVP von 109 Euro angesetzt hatte, konnte man die In-Ears zum Start für 99 Euro kaufen. Nur wenige Monate später ist der Preis noch einmal deutlich gesunken, denn die Kopfhörer gibt es jetzt für nur 79 Euro – in Blau, Weiß oder Rosa.

Angebot soundcore Liberty 5 by Anker, kabellose Earbuds mit Noise Cancelling, 2X stärkere... 2x stärkere Stimmreduktion: Durch die ANC 3.0-Technologie und die speziell entwickelte Akustikkammer werden menschliche Stimmen erfasst, reduziert...

Adaptives Noise Cancelling in Echtzeit: Der adaptive ANC 3.0-Algorithmus passt sich alle 0,3 Sekunden an jede noch so kleine Veränderung in deiner...