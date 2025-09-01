Schon wieder ein Powerbank-Rückruf: Xiaomi-Akku kann zu Bränden führen

Was ist nur in letzter Zeit mit all den Powerbanks los? In den letzten Monaten gab es von verschiedenen Herstellern mehrere Produkt-Rückrufe von mobilen Akkus, deren Nutzung aufgrund von Hitzeentwicklung, Brand- und Explosionsgefahr gefährlich sein kann. Zuletzt sorgte der bekannte Hersteller Anker Ende Juni dieses Jahres aufgrund qualitativer Einsparungen bei vier der eigenen Powerbanks mit einem großen Produktrückruf für Aufsehen.

Und nun geht es lustig weiter mit mangelhaften Powerbanks: Auch das chinesische Unternehmen Xiaomi hat nun einen umfangreichen Rückruf von eigenen Powerbanks angekündigt. War der Rückruf zunächst noch nicht global erfolgt, informiert der Hersteller nun aber auch weltweit auf einer entsprechenden Infoseite über das aktuelle Problem.

Es sind nicht alle Powerbanks der Modellreihe betroffen

Der Xiaomi-Produktrückruf kann durchaus als umfangreich betrachtet werden, da laut Herstellerangabe insgesamt 146.891 einzelne Exemplare betroffen sind. Konkret handelt es sich auch um ein in Deutschland erhältliches Modell, nämlich die Xiaomi 33W Power Bank 20000 mAh in den Farben Blau und Beige, die unter der Produktnummer PB2030MI geführt wird und über ein integriertes USB-Kabel verfügt. Wichtig zu wissen: Es sind nicht alle Powerbanks der Modellreihe betroffen, sondern nur solche, die zwischen August und September 2024 produziert worden sind.

Wer meint, ein betroffenes Produkt zu besitzen, sollte die Powerbank auf keinen Fall mehr verwenden und auf der oben verlinkten Infoseite über die Seriennummer auf der Rückseite des Geräts nachprüfen, ob man vom Rückruf betroffen ist. Laut Xiaomi kann die Powerbank unter bestimmten Nutzungsbedingungen Fehlfunktionen aufweisen, die zu einer Überhitzung des Akkus führen und eine Brandgefahr darstellen können. Obwohl die Anzahl der bekannten Vorfälle gering sei, habe man beschlossen, die betroffenen Geräte zurückzurufen. Bei Amazon gibt es die betroffene Powerbank übrigens immer noch zu kaufen. Es versteht sich von selbst, dass wir dringend von einem Kauf abraten.