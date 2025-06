Auch in Deutschland: Anker ruft einige seiner Powerbanks zurück

Bereits vor einigen Wochen hat Anker ein einzelnes Powerbank-Modell in den USA zurückgerufen, das hat uns nicht wirklich tangiert. Nun hat es auch Produkte getroffen, die im deutschen Handel verkauft wurden. Insgesamt vier Powerbanks werden von Anker vorsichtshalber zurückgerufen – und es könnten auch andere Hersteller betroffen sein. Bislang liegen uns dazu aber keine weiteren Informationen vor, bisher hat sich lediglich Anker offiziell zu Wort gemeldet.

Alles dreht sich um ein potenzielles Problem mit Lithium-Ionen-Batteriezellen eines einzigen Anbieters. „Obwohl die Wahrscheinlichkeit einer Fehlfunktion als äußerst gering eingeschätzt wird, veranlassen wir einen freiwilligen globalen Rückruf mehrerer Powerbank-Modelle. Dieser Rückruf wurde proaktiv von Anker initiiert, nicht als Reaktion auf eine behördliche Anordnung oder aufgrund konkreter Vorfälle“, heißt es in einer Stellungnahme von Anker. Bisher ist also noch nichts passiert, man geht allerdings lieber auf Nummer sicher.

Folgende Modelle sind vom Anker-Rückruf betroffen

Anker Powerbank (10.000 mAh, 22,5 W) – Modell A1257

Anker Powerbank (20.000 mAh, 22,5 W, integriertes USB-C-Kabel) – Modell A1647

Anker Zolo Powerbank (20.000 mAh, 30 W, integriertes USB-C-Kabel) und Lightning-Kabel) – Modell A1681

Anker Zolo Powerbank (20.000 mAh, 30 W, integriertes USB-C-Kabel) – Modell A1689

Genauere Informationen zu Rückruf liefert Anker auf seiner bereits bekannten Support-Webseite. Dort könnt ihr einfach auf das betreffende Modell klicken, um weitere Informationen und das geplante Vorgehen zu erhalten.

„Anspruchsberechtigte Kunden erhalten je nach Region und Produkt eine Ersatz-Powerbank oder Guthaben für den hauseigenen Online-Store“, heißt es außerdem von Anker. Darüber hinaus will man die Produktsicherheit und die Zuverlässigkeit der Lieferkette in Zukunft weiter stärken und richtet dafür ein eigenes Batteriesicherheitsprogramm ein. „Dieses Programm wird zusätzliche Transparenz in Bezug auf unsere globalen Sicherheitsprotokolle schaffen, einschließlich der Verantwortlichkeit der Lieferanten, der Leistungstests auf Zellebene und der finalen Qualitätssicherung für alle batteriebetriebenen Produkte von Anker.“