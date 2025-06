Das Wochenend-Gewinnspiel mit einem kleinen Event-Mitbringsel

Bereits zum Start der Kickstarter-Kampagne hat uns Anker mit einem EufyMake E1 ausgestattet. Es ist der erste UV-Drucker für den Heimgebrauch, mit dem sich selbst ohne große Vorkenntnisse beeindruckende Ergebnisse erzielen lassen. Beeindruckend wird auch das Ergebnis der morgen endenden Kickstarter-Kampagne sein. Über 1.700 Personen haben mehr als 38 Millionen Euro beigetragen, das ist ein neuer Rekord auf der Crowdfunding-Plattform.

Anker hat den EufyMake E1 in dieser Woche auch noch einmal auf einem kleinen Popup-Event in Düsseldorf gezeigt. Im Mittelpunkt standen dabei die Werke des „tot aber lustig“-Karikaturisten Michael Holtschulte und seines vierjährigen Sohns Jona.

Nach einem Armbruch beim Kinderturnen spitzten Papa und Filius die Buntstifte und zeichneten drauf los. Jona lässt seitdem die unvergleichliche, kindliche Fantasie sprühen und malt fantasievolle Kreaturen basierend auf seinen täglichen Erlebnissen und Emotionen. Cartoonist Michael zeichnet sie anschließend auf dem Tablet nach und koloriert sie in knalligen Popart-Tönen. Herausgekommen sind kunterbunte Kunstwerke wie „Mister Sauerpups“, „Kotzarella Galoppi“ oder „Bohnaldo der Bohnengeist“.

Diese Kunstwerke wurden, inklusive der Original-Vorlagen von Jona, bei einer kleinen Ausstellung in Düsseldorf gezeigt. Hier mal einige Impressionen für euch:

Nun habe ich auf dem Event leider keinen EufyMake E1 für euch mitnehmen können. Stattdessen habe ich mir eine kleine und ebenfalls brandneue Anker Nano Powerbank mit einem ausziehbaren Kabel für euch gemopst, die immerhin einen Wert von 49,99 Euro hat. Und genau diese Powerbank könnt ihr heute gewinnen.

Anker Nano Powerbank,10.000mAh Externer Akku mit 70cm Anker InstaCord Einzugskabel,... Dein kompakter Energielieferant: Mit 10000mAh Kapazitätt, schnellem 45W-Laden, Pass-Through-Ladetechnologie, intelligentem Display und umfassendem...

Schlank, leicht, reisefreundlich: 16% kleiner als herkönhmliche Modelle und mit praktischem Einzugskabel - ideal für unterwegs. Flugzulassung...

So könnt ihr am Gewinnspiel teilnehmen

Für den großen Gewinn hat es nicht gereicht, dafür machen wir die Teilnahme an diesem Wochenende besonders einfach. Ihr müsst einfach bis Sonntag um 23:59 Uhr eine E-Mail an gewinnspiel@appgefahren.de senden – ganz ohne zusätzliche Aufgaben. Den Gewinner oder die Gewinnerin geben wir dann Anfang der kommenden Woche in unserem News-Ticker bekannt.