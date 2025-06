Decoded Titanium Strap: Neues edles Uhrenarmband für die Apple Watch

Die niederländische Tech-Zubehör-Marke Decoded hat ein neues Accessoire für die Apple Watch präsentiert. Das Titanium Strap kommt in einem modernen Gliederdesign daher und soll neben einem eleganten Aussehen auch sehr strapazierfähig sein. Das Titanium Strap kann individuell in der Länge eingestellt werden und wird mit einem Magnetverschluss verschlossen. Die Neuerscheinung ist passend zur Apple Watch Ultra in den beiden Farbvarianten Titanium Black und Titanium Natural erhältlich.

Das Titanium Strap von Decoded ist aus Premium-Grade-2-Titanium gefertigt und mit einer dünnen, diamantähnlichen Schicht aus Kohlenstoff versehen (Diamond-Like-Carbon-Beschichtung, „DLC“), so dass das Band gegenüber Kratzern resistent und von langlebiger Qualität ist. Dabei bleibt es angenehm leicht und ermöglicht so eine komfortable Handhabung im Alltag.

Zusätzlich sorgt ein starker N52-Neodym-Magnetverschluss und die einstellbare Länge dafür, dass das Band präzise und sicher am Handgelenk anliegt. Die ergonomisch abgerundeten Glieder des Straps können mit Hilfe des im Lieferumfang enthaltenen Werkzeugs optimal an die Größe des Handgelenks angepasst werden.

Für Handgelenke zwischen 130 und 225 Millimetern Umfang

Die Glieder des Titan-Armbandes sind ergonomisch abgerundet, so dass eine komfortable Passform ohne scharfe Kanten erreicht wird. Das neue Watchband eignet sich für Handgelenke zwischen 130 und 225 Millimeter Umfang und ist nicht nur mit der Apple Watch Ultra der ersten und zweiten Generation, sondern auch mit Apple Watch-Modellen der Gehäusegrößen 44, 45, 46 und 49 mm kompatibel.

Laut Angaben des Herstellers soll das Titanium Strap nicht die Sensorik der Apple Watch beeinträchtigen. Im Lieferumfang des Watchbands enthalten ist neben dem Titan-Armband selbst auch ein Anpassungswerkzeug, um Glieder aus dem Armband für einen perfekten Sitz entfernen zu können.

Das Uhrenarmband aus Titan ist ab sofort im Webshop von TechnikDirekt in den Farbvarianten Schwarz und Natural zum Preis von jeweils 149,99 Euro erhältlich. Auch auf der Website von Decoded können die beiden Modelle zum gleichen Preis bestellt werden.