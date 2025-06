Xiaomi Smart Band 10: Kompakter neuer Fitness-Tracker für unter 50 Euro

Mit dem Siegeszug der Smartwatches sind sogenannte Fitness-Tracker, die deutlich kompakter am Handgelenk agieren, ein wenig in den Hintergrund geraten. Der chinesische Hersteller Xiaomi ist in diesem Segment bereits seit etlichen Jahren vertreten, und auch ich kann mich noch an meine Zeit vor der Apple Watch erinnern, in der ich ein Fitnessband des Unternehmens am Arm trug.

Mittlerweile hat sich auch im Bereich der Fitness-Tracker so einiges getan, und die derzeitigen Modelle sind nicht mehr mit den eingeschränkten Schrittzähler-Exemplaren vor einigen Jahren zu vergleichen. Xiaomi hat nun die Veröffentlichung des Smart Band 10 bekanntgegeben, das mit zahlreichen Fitness- und Wellness-Features aufwarten kann und sich individuell an den eigenen Geschmack anpassen lässt.

Das Xiaomi Smart Band 10 stellt die persönliche Wellness in den Fokus. Sein 1,72 Zoll großes AMOLED-Display wird durch symmetrische, 2 mm schmale Ränder umfasst, liefert eine Auflösung von 326 PPI sowie ein Screen-to-Body-Verhältnis von 73 Prozent, eine 60Hz-Bildwiederholrate und eine HBM-Helligkeit von bis zu 1.500 Nits. Mit seiner feuchtigkeitsresistenten Touch-Steuerung ist die Bedienung unter verschiedensten Bedingungen möglich.

Smartes Fitness-Tracking, präzise Wellness-Analyse

Der Fitness-Tracker verfügt über 150 Trainingsmodi, darunter sechs automatisch erkannte Aktivitäten sowie erweiterte Messwerte wie die maximale Sauerstoffaufnahme (VO₂ max), Trainingsbelastung und Erholungszeit. Auch im Wasser ist das neue Xiaomi Wearable nutzbar: Der optimierte Schwimmmodus bietet dank seines 9-Achsen-Bewegungssensors und 5 ATM Wasserdichtigkeit eine Herzfrequenzüberwachung in Echtzeit sowie eine 96-prozentige Genauigkeit bei der Rundenzählung. Neu ist die Übermittlung der Herzfrequenz via Bluetooth, dabei werden in Echtzeit Daten an kompatible Geräte weitergegeben.

Für Ruhe und Erholung bietet das Xiaomi Smart Band 10 ein integriertes Schlafmanagement. Es kombiniert die grundlegende Schlafüberwachung mit zwei neuen Features: Dem Tracking der Schlafeffizienz sowie des persönlichen Schlafmusters für einen vertieften Einblick in die eigene Schlafqualität. Auf Basis dieser Erkenntnisse ergänzt das Xiaomi Smart Band 10 seine Wellness-Funktionen durch personalisierte Empfehlungen zur Verbesserung der Schlafgewohnheiten.

In Zusammenarbeit mit der World Sleep Society, der Asian Society of Sleep Medicine und der Chinese Sleep Research Society hat Xiaomi auch ein 21-tägiges professionelles Schlafverbesserungs-Programm entwickelt. Damit können individuelle Schlafziele definiert und Empfehlungen auf fachlicher Basis abgerufen werden. Die Wellnessfunktionen des Xiaomi Smart Band 10 werden zudem ergänzt durch eine 24/7-Überwachung von Herzfrequenz, der peripheren Sauerstoffsättigung (SpO₂) sowie des Stresslevels.

Immer verbunden, stets unter Kontrolle

Praktische Funktionen wie Echtzeitbenachrichtigungen, Kalender-Synchronisierung und anpassbare Schnellantworten sorgen für nahtlose Konnektivität. Für ruhigere Momente bietet ein diskreter Lautlosmodus die benötigte Flexibilität. Jede Benachrichtigung macht sich dank eines Linearmotors und eines aktualisierten haptischen Algorithmus intuitiv bemerkbar, dabei sind auch Vibrationen für Anrufe, Alarme und Nachrichten individuell einstellbar.

Mit seinem 233 mAh Akku liefert das Xiaomi Smart Band 10 eine bis zu 21 Tage lange Nutzungsdauer, neun Tage bei aktiviertem Always-on-Display, und ist in etwa einer Stunde vollständig aufgeladen. Über 200 Ziffernblätter, darunter fünf interaktive Mini-Spiele, sorgen für eine weitere Personalisierung.

Das Xiaomi Smart Band 10 ist ab sofort zum Preis von 49,99 Euro bei Amazon erhältlich. Für einen neuen Look sorgt die neue Pearl White-Keramik Edition (Amazon-Link): Zehn vielseitige Accessoires, darunter das Pearl-Chain Pendant mit vier Tragemodi, sollen für Abwechslung und Stil beim Tragen sorgen. Das Xiaomi Smart Band 10 in der Ceramic Edition wird für 59,99 Euro angeboten. Weitere Infos zur Neuerscheinung gibt es auch auf der Produktseite von Xiaomi.

Xiaomi Smart Band 10 Fitness-Tracker, 1,72" AMOLED Display, 21 Tage Akku, 5ATM... Display und Design Das Band verfügt über ein 1,72" AMOLED-Display mit 212 × 520 Pixeln (326 PPI), 1500 nits HBM-Helligkeit, 60Hz Bildwiederholrate...

Hochwertiges Gehäuse und Armbänder Aluminiumrahmen in drei Farben, zusätzlich eine edle Keramikversion. Gewicht: Standard 15,95 g, Keramik 23,05 g...