Delta Camera: Entwickler Riley Testut plant Game Boy-ähnliche Pixel-Kamera

Der Entwickler Riley Testut ist hier bei uns im Blog mittlerweile durch seinen alternativen App Store für das iPhone und iPad, den AltStore, bekannt. In diesem findet man den beliebten Delta Emulator, der jede Menge ältere Konsolen von Nintendo, darunter das SNES und den Game Boy, emulieren kann.

Nun hat Riley Testut eine ganz neue App für iOS bei Bluesky vorgestellt, die die frühere Game Boy-Kamera, ein optionales Zubehör, simulieren soll, allerdings mit „Funktionen, die man von einer modernen Kamera-App erwartet“. Bislang wurden noch nicht alle Funktionen der Delta Camera-App veröffentlicht, aber sie steht derzeit für Beta-Tests für diejenigen zur Verfügung, die Testuts Patreon abonnieren. Die Preise zur Unterstützung von Testuts Projekten starten bei 3 USD/Monat oder 30,24 USD/Jahr. Später in diesem Jahr soll die Delta Camera dann auch offiziell für alle veröffentlicht werden.

Delta Camera nutzt auch Kamera-Button der iPhone 16-Generation

Was bereits bekannt ist, ist die Tatsache, dass die Delta Camera die niedrige Auflösung und die monochrome Ästhetik der Game Boy Camera simulieren wird. Letztere kam im Jahr 1998 mit einem CMOS-Sensor mit 128 x 128 Pixeln auf den Markt und konnte „Bilder“ mit 0,001434 Megapixel in vier Graustufen aufnehmen. Als weiteres Zubehör stand auch ein kleiner kabelgebundener Drucker von Nintendo zur Verfügung, mit dem sich die Bilder als Aufkleber in Briefmarkengröße ausdrucken lassen konnten. Auch ich besaß damals für meinen Game Boy sowohl Kamera als auch Drucker und war von der Pixel-Ästhetik und den kleinen Ausdrucken begeistert.

Mit der Delta Camera sollen noch mehr Möglichkeiten als mit der damaligen Game Boy Camera bereit stehen: Helligkeit und Kontrast der Bilder können eingestellt werden, zudem sollen sich Panoramaaufnahmen mit mehreren Aufnahmen erstellen lassen. Darüber hinaus soll es manuelle Belichtungs- und Zoomoptionen geben sowie die Option, Front- und Rückkamera des iPhones für Aufnahmen zu verwenden, und auch eine Unterstützung für die Kamera-Steuertaste des iPhone 16.

Die neue digitale Lösung von Riley Testut wäre eine praktische Lösung für alle früheren Game Boy Camera-Fans, die nicht mehr auf das Game Boy-Accessoire zugreifen können, aber den PixelArt-Stil der kultigen Kamera noch immer schätzen. Mit der neuen App wird es auch deutlich einfacher sein, erstellte Bilder mit anderen Personen zu teilen und sie in sozialen Netzwerken zu veröffentlichen.

Foto 2: Digitalkamera-Museum.