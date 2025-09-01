Empfehlung Lampyridae: Kostenlos nutzbares Dankbarkeits-Tagebuch erschienen

Gerade in einem stressigen Alltag, zum Erlernen von Achtsamkeit oder bei psychischen Erkrankungen wie Depressionen kann es helfen, am Abend auf den Tag zurückzuschauen und sich an ein positives Ereignis zu erinnern. Bei diesem Vorhaben kann die neue und komplett gratis nutzbare iPhone-App Lampyridae helfen.

Lampyridae (App Store-Link), übrigens die lateinische Bezeichnung für die Familie der Glühwürmchen, stammt vom Entwickler Daniel Aziz und lässt sich gratis auf das iPhone herunterladen. Die Anwendung steht in englischer Sprache bereit und benötigt nur 2 MB an freiem Speicherplatz sowie mindestens iOS 18.0 oder neuer auf dem Apple-Smartphone.

„Untersuchungen der UCLA und Berkeley zeigen, dass tägliche Dankbarkeitsübungen Stress reduzieren, den Schlaf verbessern und sogar die Herzgesundheit fördern können. Mit diesem einfachen Tagebuch lassen sich diese Vorteile mühelos erzielen. Halte alles fest, was dich heute zum Lächeln gebracht hat, und beobachte, wie es in deinen persönlichen Wald fliegt. Vielleicht war es der morgendliche Kaffee, der perfekt geschmeckt hat, eine SMS von einem alten Freund oder das Sonnenlicht, das durch dein Fenster scheint. Diese kleinen Momente werden zu leuchtenden Glühwürmchen in einem durchdachten, visuell beeindruckenden Raum […].“

So berichtet der Entwickler über seine kleine neue App. Das Design von Lampyridae ist so simpel wie ansprechend: Im Hauptmenü kann man direkt einen neuen Eintrag vornehmen, sich den eigenen kleinen Wald mit den bereits in Glühwürmchen-Form vorhandenen Dankbarkeits-Ereignissen ansehen, oder auch gleich zu den Einstellungen wechseln.

Für jeden Eintrag genügt es, einfach einen kurzen Satz zu formulieren oder über eine Sprachaufnahme einzusprechen. Die Formulierung wandert dann in einer niedlichen Animation mit einem fliegenden Glühwürmchen in den Wald, um dort für späteres Erinnern erneut angetippt werden zu können.

Optionale tägliche Erinnerung zu einer festen Uhrzeit

Wer möchte, kann sich auch täglich an die kleine Dankbarkeits-Aufgabe per Benachrichtigung erinnern lassen. Zu einer vom User eigens festgelegten Uhrzeit bekommt man eine kleine Push-Mitteilung und kann den neuen Eintrag vornehmen. Natürlich lassen sich pro Tag auch mehrere Ereignisse festhalten. Und besonders niedlich: In den Einstellungen können auch saisonale Designs für den Glühwürmchen-Wald vorgenommen werden.

Entwickler Daniel Aziz gibt darüber hinaus an, dass alle Daten, die in Lampyridae erfasst werden, komplett und sicher nur auf dem Gerät verbleiben. „Dies ist keine weitere komplizierte App, die deine Aufmerksamkeit fordert“, lässt er wissen. „Es ist ein sanfter Raum, der dir weit mehr zurückgibt, als die Minute, die er jeden Tag von dir verlangt.“

Erfreulicherweise ist Lampyridae komplett kostenlos und ohne weitere Zukäufe, Abos oder Werbung ablenkungsfrei zu nutzen. Zwar gibt es In-App-Käufe, diese dienen allerdings nur dazu, dem Entwickler einen kleinen Obolus für seine Arbeit zukommen zu lassen. Ich jedenfalls habe die Anwendung nun ein paar Tage lang ausprobiert und werde sie wohl auch weiter nutzen, da mir die Idee sehr gut gefällt – von daher bekommt Lampyridae auf jeden Fall eine Download-Empfehlung von mir.