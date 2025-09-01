Ugreen MagFlow: Neuer 3-in-1 Magnetic Wireless Desktop Charger startet

In etwas mehr als zwei Wochen halten wir unsere neuen iPhones in den Händen und die 16er-Generation wird mit iOS 26 ausgestattet. Die iPhone-Modelle aus 2024 und 2025 sind dann auch mit dem neuen Branchen-Standard Qi2 25 Watt kompatibel und können besonders schnell drahtlos aufgeladen werden. Zum Beispiel mit dem neuen Ugreen MagFlow 3-in-1 Magnetic Wireless Desktop Charger.

Das neue Ladegerät für den Schreibtisch oder Nachttisch kann ab sofort für 139,99 Euro gekauft werden. Zum Start gibt es direkt einen Coupon auf der Produktseite, der den Preis um 34 Euro auf 105,99 Euro (Amazon-Link) reduziert. Aber was genau erwartet euch bei diesem Ladegerät?

Die 3-in-1-Funktionalität ist schnell erklärt. Neben dem iPhone kann die Ladestation auch die AirPods, beziehungsweise deren Ladecase, sowie die Apple Watch aufladen. Für die Uhr hat sich Ugreen etwas Besonderes einfallen lassen, denn der 5 Watt starke Ladepuck lässt sich auf der Rückseite der Ladestation versenken. Wenn man ihn nicht benötigt, ist er auch nicht zu sehen.

Der neue Ugreen MagFlow Charger kann sogar 4-in-1

Im Fokus steht beim 3-in-1 Magnetic Wireless Desktop Charger aus der Ugreen MagFlow Serie natürlich das iPhone, das mit bis zu 25 Watt Leistung geladen werden kann. Die Ladefläche lässt sich dabei flexibel in drei verschiedenen Winkeln aufstellen, wobei das iPhone in jeder Position um 360 Grad gedreht werden kann. So findet ihr hoffentlich den für euch perfekten Blickwinkel auf das Gerät.

Ganz korrekt gesehen ist die Ladestation übrigens nicht nur 3-in-1, sondern 4-in-1. Denn neben den Ladeflächen für iPhone, AirPods und Apple Watch gibt es einen separaten USB-C-Anschluss, über den noch einmal 10 Watt Leistung abgerufen werden können.

Im Lieferumfang enthalten sind ein Netzteil mit 45 Watt Leistung sowie ein USB-C-Kabel. Letzteres ist 100 Zentimeter lang und leider nicht in der passenden Farbe zum Gehäuse der Ladestation gehalten. Ich hätte mir hier ein hellblaues, mit Nylon umflochtenes Kabel gewünscht. Beim Preis von über 100 Euro hätte es so viel Premium schon sein dürfen. Wenn euch das nicht ganz so wichtig ist, dürftet ihr mit dem Ugreen MagFlow 3-in-1 Magnetic Wireless Desktop Charger einen praktischen Helfer finden.