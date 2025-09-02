Roborock F25 Ultra kommt mit Dampffunktion

In dieser Woche werden wir uns rund um die IFA in Berlin noch mit der einen oder anderen Produktvorstellung beschäftigen dürfen. Auch Roborock kann seine Neuheiten nicht wirklich zurückhalten, denn in den USA ist bereits der Vorverkauf für den neuen Roborock F25 Ultra gestartet.

Die Besonderheit des neuen Modells ist schnell erklärt: Der Roborock F25 Ultra verfügt über eine Dampffunktion. Und die scheint, zumindest laut der Beschreibung des Herstellers, ordentlich etwas drauf zu haben.

„Entferne angetrocknete Verschmutzungen und hartnäckige Flecken mit 150 Grad Celsius heißem Dampf, der über die gesamte Reinigungsbreite versprüht wird – ganz ohne Chemikalien“, schreibt Roborock. „Mit einer Dampfleistung von 2.000 mg/min löst er Flecken kraftvoll auf und sorgt so für eine gründlichere Reinigung, während der optimierte Auslasswinkel von 48 Grad dafür sorgt, dass der Dampfstrahl eine größere Bodenfläche abdeckt.“

Die ersten Eindrücke des Roborock F25 Ultra im Video

Wie genau diese neue Technik in der Praxis funktioniert, das können wir bereits in einem YouTube-Video aus den USA sehen. Hier wurde der Roborock F25 Ultra bereits genauer unter die Lupe genommen:

Aber auch sonst soll das neue Ultra-Modell eine ziemlich heiße Angelegenheit sein. „Lösen Sie Fettablagerungen in Küche und Esszimmer mit kontinuierlich 85 Grad heißem heißem Wasser auf – 32 Düsen sorgen für eine gleichmäßige Abdeckung“, schreibt Roborock.

In den USA soll der Roborock F25 Ultra ab dem 19. September verschickt werden, wir sind für einen pünktlichen Start in Deutschland also immer noch voll im Zeitplan. Es dürfte so sicher wie das Amen in der Kirche sein, dass Roborock spätestens am Donnerstag oder Freitag weitere Informationen liefert.

Wie es der Name schon vermuten lässt, wird es sich beim Roborock F25 Ultra um das neue Top-Modell handeln. In den USA liegt der Listenpreis bei 799 US-Dollar, zum Start wird der Nass- und Trockensauger mit Dampffunktion für 599 US-Dollar verkauft.