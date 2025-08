Bunq: Mobile Banking-App jetzt mit mehr als 350 Kryptowährungen

Die mobile Banking-App Bunq ist jetzt schon eine ganze Weile in Deutschland verfügbar. Mit der App kann man in nur 5 Minuten ein Konto eröffnen und erhält danach unter anderem eine virtuelle Karte zur Nutzung von Apple Pay. Bunq bietet sogar ein kostenloses Konto mit relativ vielen Funktionen an, eine komplette Übersicht und die Pakete Core, Pro und Elite könnt ihr auf dieser Webseite nachschlagen.

Nun hat Bunq mal wieder etwas dazu gelernt und bietet ab sofort auch den Handel mit Kryptowährungen an. Mehr als 350 sollen es sein, also weit mehr als nur der bekannte Bitcoin. Die Funktion ist ab sofort auch in Deutschland verfügbar, zuvor wurde sie in den Niederlanden, Frankreich, Spanien, Irland, Italien und Belgien getestet.

Die Integration ist dabei besonders einfach, die Bunq in einer Pressemitteilung erklärt:

Angesichts des wachsenden Interesses an digitalen Vermögenswerten in Deutschland reagiert Bunq mit einer benutzerfreundlichen Lösung und integriert Krypto nahtlos in die App. Investitionen sind bereits ab einem Euro möglich und werden sofort ausgeführt: Der Betrag wird direkt vom verknüpften Bankkonto abgebucht und die Kryptowährung erscheint umgehend im Wallet.

Für die Bereitstellung der Kryptowährungen arbeitet Bunq, das in den Niederlanden eine vollständig lizenzierte Bank ist, mit der MiCAR-lizenzierten Krypto-Trading-Plattform Kraken zusammen. Mehr Infos zur neuen Funktion hat Bunq auf dieser Seite für euch gesammelt.