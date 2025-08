In einem Monat startet die IFA 2025 in Berlin

In genau einem Monat öffnet die IFA in Berlin ihre Pforten. Die Internationale Funkausstellung rund um den Funkturm im Westen Berlins fand 1924 zum ersten Mal statt. Die Jubiläumsedition liegt also bereits hinter uns – aber was wird uns in diesem Jahr erwarten?

Bei uns laufen die Planungen natürlich schon auf Hochtouren. Es sind etliche Termine gemacht, wir treffen uns mit Herstellern und Marketing-Verantwortlichen diverser Firmen. Keine Frage: Für uns sind die vier Tage in Berlin unglaublich wichtig. Aber lohnt sich der Messebesuch auch für euch als einfache Besucherinnen und Besucher?

So hat sich die IFA in den vergangenen Jahren verändert

Auch Jahre nach der Corona-Pandemie ist die Messe noch anders als zuvor. Viele der großen Messehallen, die von einem einzelnen Hersteller belegt waren, gibt es nicht mehr. Auf der „oberen“ Etage sind eigentlich nur noch LG und Samsung verblieben, die in beeindruckender Atmosphäre ihre Heimelektronik präsentieren. Viele andere Marken, wie etwa Philips oder die Telekom, haben der IFA längst den Rücken gekehrt.

Die Telekom war früher stets mit einem beeindruckenden Messestand in Halle 23 zu finden. Für mich persönlich kein echter Mehrwert, für Besucherinnen und Besucher sag das sicherlich anders aus. Hier konnte man Dinge erleben, anfassen, ausprobieren.

Zumindest im Haushalts-Bereich scheint sich dagegen nichts verändert zu haben. Hersteller wie Miele, Siemens, AEG oder Bosch sind auch im Jahr 2025 mit großen Messeständen im unteren Bereich der Hallen 1 bis 6 zu finden. Hier gibt es für euch immer etwas zu entdecken, wenn ihr euch für das Thema Küche und Haushalt interessiert.

So groß wie damals ist die IFA aber nicht mehr. Abgesehen von Halle 11 bleibt es rund um den Funkturm auch im Jahr 2025 leer. Die Hallen 12 bis 16 sind nicht Teil der IFA.

Hier gibt es immer noch einiges zu sehen

Insbesondere in den Bereichen Smart Home und smarter Technik für den Haushalt wird es auf der Internationalen Funkausstellung in Berlin aber immer noch einiges zu sehen geben. Hier ein kleiner Überblick der Hersteller, die ihr auch aus unserer Berichterstattung bestens kennt:

Anker (Halle 2.2, Stand 130)

AVM (Halle 5.2, Stand 177)

Bosch (Halle 1.1, Stand 102)

Dreame (Halle 7.1a, Stand 101)

DJI (Halle 20, Stand 149)

Ecoflow (Halle 2.2, Stand 205)

Ecovacs / Tineco (Halle 9, Stand 114)

Govee (Halle 1.2, Stand 143)

Roborock (Halle 9, Stand 127)

Ugreen (Halle 3.2, Stand 145)

alle Aussteller der IFA 2025 im Überblick

So viel kostet der IFA-Besuch 2025

Auch wenn die IFA insgesamt vielleicht nicht mehr ganz so beeindruckend ist, es gibt trotzdem noch genug zu sehen. Und die anwesenden Herstellern werden euch mit Sicherheit auch mit dem einen oder andere Goodie versorgen. Immerhin sind die Preise noch auf dem Niveau von vor 10 Jahren. Ein Tagesticket für einen beliebigen Tag kostet 19,50 Euro, das ist ein fairer Preis. Für Kinder unter 16 Jahren ist der Eintritt sogar kostenlos.

Im offiziellen IFA-Ticketshop bekommt ihr sogar ein Kombi-Ticket für die IFA und die IFA Sommergarten Opening Night für ebenfalls 19,50 Euro. So könnt ihr am Donnerstagabend auf dem Innengelände die Konzerte ansehen. Den passenden Musikgeschmack müsst ihr aber schon mitbringen: Zu sehen sind am Donnerstag Deine Cousine, EVIL JARED x KROGI und den Berliner Newcomern Sorvina, Danilo Timm & Anne West.

Aber lohnt sich die IFA denn nun? Falls ihr aus Berlin kommt oder die Anreise nach Berlin keine große Hürde für euch ist, dann lohnt sich die IFA mit ein wenig Technik-Begeisterung auch im Jahr 2025. Solltet ihr von weiter Weg kommen und möglicherweise sogar eine Hotelübernachtung benötigen, ist das Preis-Leistungs-Verhältnis wohl einfach nicht gut genug.